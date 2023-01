Il Crotone si prepara alla trasferta di Viterbo contro il Monterosi Tuscia di domenica 22 gennaio (ore 14,30) con un occhio rivolto al mercato di riparazione di gennaio. Sono ben cinque le cessioni effettuate, fino a questo momento, dai calabresi, quattro invece gli acquisti. Nelle ultime ore, a prendere la parola è stato il Direttore Sportivo dei rossoblù, Fabio Massimo Conti che ha fatto il punto dopo due settimane di trattative.

Crotone, Conti è soddisfatto

Una sessione importante quella che ha visto protagonista il Crotone con acquisti di categoria superiore.

"Gli acquisti sono stati conclusi nelle prime giornate di trattative - ha dichiarato Conti - questo per farli ambientare velocemente e metter loro a disposizione diverse giornate di campionato per entrare al meglio in squadra. Obiettivi? Li abbiamo raggiunti anche se il mercato ci impone di essere sempre vigili. Il nostro progetto va avanti, ora ci attende una gara importante come quella di Viterbo contro il Monterosi Tuscia".

Crotone, la forza è nel gruppo

Lo stesso Fabio Massimo Conti ha voluto dare un suo giudizio sul cammino effettuato dagli 'squali'. I rossoblù, in 22 giornate, hanno ottenuto 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, quelle esterne contro Foggia e Catanzaro. "Il giudizio lo danno i numeri, una squadra che ha vinto tutte queste gare in un campionato complicato non può essere criticata.

In Serie C è quasi impossibile vincere in scioltezza, i numeri rispondono da soli’’.

Crotone, le possibili trattative

In uscita, il Crotone starebbe perfezionando la cessione dell'estremo difensore Gian Marco Crespi alla Juventus Next Gen con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro con eventuali bonus legati ad una futura rivendita.

Il calciatore, in prestito nella prima parte di stagione al Picerno, dovrebbe fare ritorno per essere girato al club di Torino. In entrata qualcosa potrebbe essere effettuata, forse in attacco ma solo in caso di un occasione irrinunciabile. Svanisce l'ipotesi di acquisto del terzino Luca Crecco del Pescara. Il calciatore ex Lazio sarebbe prossimo al trasferimento al Taranto.

Sfida difficile al Rocchi

Nel turno della 23esina giornata il Crotone affronterà la terza gara stagionale contro il Monterosi Tuscia. Nel match d'andata i rossoblù sono riusciti a vincere 1-0 con rete di Chiricò. In estate le due formazioni si erano però già affrontate in amichevole estiva al Mancini Park Hotel di Roma con risultato finale di 1-1, con reti di Chiricò e Rossi. La gara del "Rocchi" di Viterbo sarà un nuovo banco di prova per gli 'squali' che saranno chiamati ancora una volta a vincere per mettere pressione sulla capolista Catanzaro.