La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. A proposito di mercato potrebbero arrivare un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado ed un centrale di difesa se dovesse partire Daniele Rugani. Si lavora anche in previsione di giugno, considerando che in rosa ci sono una serie di giocatori a scadenza di contratto a giugno ed altri che in caso di offerta importante potrebbero lasciare Torino. Fra questi ci sarebbe Wojciech Szczęsny, uno dei migliori portieri al mondiale in Qatar e autore comunque di prestazioni importanti anche quest'anno nella squadra bianconera.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 ecco che un'eventuale cessione nel calciomercato estivo garantirebbe una monetizzazione dal suo cartellino. Ci sarebbero diverse società inglesi che potrebbero investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore ecco che se dovesse partire la Juventus potrebbe sostituirlo con David De Gea, portiere del Manchester United in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.

Il giocatore potrebbe 'accontentarsi' di circa 6 milioni di euro a stagione, più o meno l'ingaggio che guadagna attualmente Szczesny. La Juventus avrebbe il vantaggio economico derivante però del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Oltre al fatto che la Juve andrebbe a guadagnare una somma importante con la cessione di Szczęsny.

Possibile l'ingaggio di De Gea a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da tuttojuve.com, la Juventus potrebbe ingaggiare David De Gea in caso di cessione di Szczesny. L'attuale titolare della squadra bianconera è in scadenza di contratto a giugno 2024 e piace a diverse società inglesi.

Lo spagnolo arriverebbe a parametro zero ed ha dimostrato tutta la sua affidabilità nelle ultime stagioni al Manchester United: come accennato il suo contratto scade a giugno 2023 ma il club si è riservato un diritto di opzione di rinnovo per un altro anno che non è ancora chiaro se eserciterà oppure no.

Nell'attuale stagione ha disputato 23 match fra campionato inglese, Fa Cup e Champions League, subendo 24 gol.

De Gea è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per un possibile ingaggio a parametro zero: si valutano infatti anche altri nomi per ruoli diversi, uno su tutti Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.

Il mercato della Juventus

A fine stagione la Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero o per mancato riscatto come Leandro Paredes e Alex Sandro che dovrebbero partire a giugno che potrebbe essere sostituito da Grimaldo, oltre a Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Per il colombiano si parla di un possibile trasferimento nel campionato americano, l'ex Psg, Real e Manchester United potrebbe invece far ritorno in Argentina.