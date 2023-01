La Juventus in queste settimane potrebbe attivarsi sul Calciomercato sia in entrata che in uscita. Potrebbe arrivare ad esempio un centrale di difesa, soprattutto se Daniele Rugani dovesse lasciare la società bianconera a gennaio: uno dei profili graditi in tal senso sarebbe Jakub Kiwior dello Spezia.

Inoltre in questa sessione invernale di trasferimenti i bianconeri dovrebbero provare a ingaggiare anche un terzino destro, che possa rappresentare un'alternativa di qualità a Juan Cuadrado.

Possibile arrivo di un centrale di difesa con cessione di Rugani: piacerebbe Kiwior

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare in questa sessione di gennaio la cessione di Daniele Rugani, che piacerebbe ad esempio alla Sampdoria e alla Salernitana.

In tal caso la Juve potrebbe anticipare un investimento in difesa già a gennaio. Piace il polacco Jakub Kiwior, centrale dello Spezia che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe un elemento utile perché, essendo di piede sinistro, può giocare in una difesa a tre con Bremer e Danilo. Il difensore classe 2000, che ha disputato anche il recente mondiale in Qatar, nelle scorse ore è stato accostato da alcuni rumor anche al Napoli.

Il resto del mercato della Juventus fra gennaio e giugno

Per il mercato di gennaio, in casa Juventus, si parla anche del possibile arrivo di un terzino destro, operazione che rappresenta un'esigenza: il titolare Cuadrado ancora deve recuperare dal problema al ginocchio che lo sta riguardando da diverse settimane. Il colombiano potrebbe rientrare a breve a disposizione, ma serve un'alternativa anche in considerazione del fatto che Allegri sembra aver deciso di affidarsi al modulo 3-5-2.

Per questo si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda della Real Valladolid, ma anche di Maehle dell'Atalanta e Karsdorp della Roma. Non sarebbe da scartare neanche il possibile rientro anticipato a gennaio di Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna. L'ex Genoa può giocare su entrambe le fasce, potrebbe garantire un'alternativa importante ai titolari della squadra bianconera.

La Juventus dovrà anche valutare gli investimenti per giugno. A tal riguardo con la possibile partenza di Alex Sandro (in scadenza di contratto) potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.