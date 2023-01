La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato, Calciomercato e vicende giudiziarie. Da capire infatti come si evolverà la situazione giudiziaria in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio. Quello che sembra certo è l'innesto di nuovi dirigenti nella società bianconera, uno di questi a breve potrebbe essere già integrato.

Si tratta di Paolo Monguzzi, che si è recentemente dimesso dal ruolo di Venue Business Director, nello specifico gestiva infatti tutta l'organizzazione relativa alla vendita dei biglietti allo stadio Olimpico di Roma.

Era stato ingaggiato nel 2021 dalla società ma si è recentemente dimesso perché pronto ad una nuova esperienza professionale alla Roma. Grazie al lavoro di Monguzzi la società romana è riuscita a fare sold out allo Stadio Olimpico per 18 match di fila la scorsa stagione. Un professionista di qualità e rappresenta evidentemente una perdita importante per la società romana, che dovrà trovare un sostituto. L'obiettivo della Juventus è quello quindi di garantire maggiore vendita di biglietti e di conseguenza maggiori ricavi grazie all'Allianz Stadium. Non è ancora arrivata ufficialità ma potrebbe arrivare a breve. Del possibile ingaggio di Paolo Monguzzi da parte ella società bianconera ne ha parlato di recente il sito calciomercato.com.

Possibile l'ingaggio come Venue Business Directo di Paolo Monguzzi

La Juventus potrebbe accogliere a breve un nuovo Venue Business Director, che potrebbe avere un ruolo di responsabilità nella vendita dei biglietti. Parliamo di Paolo Monguzzi, che si è recentemente dimesso dalla Roma e potrebbe accettare l'offerta della società bianconera.

Grazie al suo lavoro la Roma nella scorsa stagione è riuscita a fare sold out per 18 gare di fila. Segnale evidente dell'ottimo lavoro del dirigente. La Juventus vuole migliorare anche nella vendita di biglietti da stadio e per questo starebbe pensando di affidarsi a lui. Di certo la Juventus ha migliorato anche i dati degli spettatori di recente dopo le problematiche avute nella prima parte di stagione con alcune partite in cui lo stadio non ha avuto una grande partecipazione di pubblico.

Nel match contro l'Udinese l'Allianz Stadium di Torino invece grande risposta da parte dei sostenitori bianconeri anche nel sostenere con cori la squadra bianconera.

Possibile l'arrivo di un nuovo direttore sportivo

La Juventus potrebbe ingaggiare anche un nuovo direttore sportivo a supporto di Federico Cherubini. Si parla ad esempio di Gianluca Petrachi, attualmente senza società. Per quanto riguarda invece il ruolo di direttore generale, si è fatto il nome di Giuseppe Marotta, che però ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2025. Piace anche l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.