La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a Roberto Pereyra come rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta starebbe valutando il colpo a parametro zero, visto che il calciatore argentino classe '91 va in scadenza di contratto con l'Udinese a giugno.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Roberto Pereyra

Nelle ultime ore sarebbero iniziati dei colloqui tra l'agente di Roberto Pereyra e la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe anticipare la concorrenza strappando il si del giocatore, potenzialmente libero a parametro zero dal 1° luglio.

Con l'addio di Gagliardini che pare piuttosto probabile (anche lui a parametro zero), l'Inter ha necessità di rinforzare la mediana con innesti in linea con il budget imposto dalla situazione economica che sta attraversando la società, nell'attesa di importanti cessioni. Il centrocampista dell'Udinese è già stato un vecchio pallino di Giuseppe Marotta e dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato sembrerebbe potersi concretizzare un suo passaggio all'Inter per l'estate.

Nelle ultime stagioni all'Inter sono stati diversi i giocatori arrivati a parametro zero per scadenza contrattuale. Nella scorsa estate infatti, Marotta aveva già portato in nerazzurro con tale formula Mkhitaryan dalla Roma, in quella precedente erano invece arrivati senza pagare alcuna somma per il cartellino anche Edin Dzeko (sempre ex Roma) e Hakan Calhanoglu (ex Milan).

Precedentemente era giunto in nerazzurro a parametro zero pure l'ex laziale Stefan De Vrij.

Le caratteristiche del centrocampista

Roberto Pereyra potrebbe inserirsi bene nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ricoprendo il doppio ruolo di play e di esterno sulla mezzala: potrebbe anche alternarsi in fase di spinta sugli esterni di centrocampo.

Il centrocampista ha uno stipendio in linea con le richieste sul mercato della dirigenza nerazzurra: a oggi percepisce 1,5 milioni di euro netti dall'Udinese. In questa stagione Roberto Pereyra ha disputato finora 18 partite in Serie A, segnando due reti e fornendo 5 assist ai suoi compagni.

Il centrocampista argentino è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, per esordire in prima squadra a soli 18 anni, nel 2009.

Due anni più tardi è stato acquistato dall'Udinese per 2 milioni di euro, collezionando 88 presenze in tre stagioni con 8 reti, prima di passare alla Juventus, nel 2014. Dopo l'esperienza di quattro anni al Watford in Premier League, il centrocampista è poi tornato a Udine nel 2020.