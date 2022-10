Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per il mercato invernale, così da completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Milan, possibile interesse per Loftus-Cheek a gennaio

Il reparto sotto osservazione è certamente il centrocampo con la dirigenza rossonera che vorrebbe effettuare un colpo importante per dare maggiore fisicità alla mediana orfana di Kessie. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Loftus-Cheek, centrocampista inglese in forza al Chelsea che già in passato era stato accostato ad alcuni club italiani come la Lazio, visto il feeling con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Il club rossonero potrebbe far recapitare al Chelsea un'offerta già nella prossima sessione invernale di mercato, complice la scadenza del contratto nel 2024. Infatti, toccherà al club inglese decidere se proseguire l'avventura con il centrocampista oppure cederlo per non perderlo a parametro zero nel 2024. Il Diavolo potrebbe approfittare di questa situazione e tentare di imbastire una trattativa sulla base di una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro, cifra per la quale il Chelsea potrebbe decidere di iniziare ad intavolare una trattativa.

Altro nome che resta sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Enzo Fernandez, centrocampista argentino ormai diventato il perno del centrocampo del Benfica.

Il club portoghese non ha intenzione di cedere il suo gioiello già a gennaio, vista l'asta estiva che potrebbe scatenarsi.

Milan-Chelsea: 0-2, i rossoneri si giocano la qualificazione nelle ultime gare

In attesa dei colpi di mercato, il Milan cade a San Siro proprio contro il Chelsea. Nel quarto turno di Champions League, i Blues si impongono con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Jorginho e Aubameyang che indirizzano la qualificazione della formazione di Potter.

Decisiva l'espulsione di Tomori che ha cambiato il vento al match.

La sfida cambia nei primi minuti quando Tomori cerca di frenare Mount in area di rigore: penalty ed espulsione per il centrale inglese con la formazione di Pioli che resta in dieci. Dal dischetto si presenta Jorginho che non fallisce e porta il Chelsea sul risultato di 1-0.

La rete dell'ex Napoli ha un peso importante sulla gara del Milan che subisce il raddoppio con lo scambio uno-due tra Mount-Aubameyang che solo davanti a Tatarusanu firma il 2-0.

Il Milan ci prova con orgoglio e sfiora il 2-1 con Giroud il cui colpo di testa termina a lato di poco. Nella ripresa, ci prova anche Tonali che trova la deviazione di Kepa. Dopo l'occasione per il centrocampista italiano, il Chelsea abbassa i ritmi e porta a casa un successo fondamentale. Sconfitta amara per i rossoneri che si giocheranno le speranze di qualificazione nelle ultime due sfide contro Salisburgo e Dinamo Zagabria.