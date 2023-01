Nelle ultime ore Luciano Moggi è tornato a parlare della Juventus tramite un editoriale pubblicato dal quotidiano Libero dedicato ai presunti errori commessi da Massimiliano Allegri nella partita col Napoli. Anche l'ex calciatore Lele Adani su 90° Minuto e Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport hanno commentato la pesante sconfitta della Juve.

Juventus, Moggi punge Allegri: "Non avresti dovuto dire che sei un allenatore per sbaglio, cosi avvalori i pensieri dei tifosi"

Luciano Moggi è tornato a parlare della Juventus dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri in casa del Napoli per il risultato di 5 ad 1 e lo ha fatto tramite un editoriale sulle pagine del quotidiano Libero.

L'ex dirigente della Juve ha dunque rivolto il suo pensiero nello specifico a Massimiliano Allegri, criticando il tecnico livornese per aver usato parole sbagliate nella conferenza stampa pre gara con il Napoli: "Ahi ahi mister Allegri, hai parlato troppo prima della partita e non avresti dovuto dichiarare che 'sei allenatore per caso o stai facendo l’allenatore per sbaglio' perché, così facendo, avvalori il pensiero dei tifosi juventini soprattutto dopo la strapazzata di Napoli. E togli a noi la possibilità di difenderti". Moggi ha poi rintuzzato sull'argomento, rivolgendosi ancora ad Allegri: "Non avresti dovuto duettare a distanza con Spalletti sulle possibilità di Juve e Napoli, facendo alla fine la figura di chi non conosce neppure lo stato di salute dei suoi".

Moggi ha infine concluso il suo pensiero affermando come Allegri non avrebbe dovuto pensare che la Juventus attuale sarebbe riuscita a replicare una rimonta come quella che la Juve fece nel 2015, quando a vestire la casacca bianconera c'erano calciatori del calibro di Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon.

Adani: "La Juventus non è completa e la batosta col Napoli fa dubitare dell'allenatore"

Anche Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus e della sconfitta incassata dai bianconeri contro il Napoli. Ecco le parole dell'ex calciatore dell'Inter ai microfoni di 90° minuto: "Il colore è nero, manca il bianco. Non può essere completa, è normale avere dei dubbi sul significato delle 8 vittorie di fila, che però vanno in contrapposizione con la brutta batosta, su tutti i fronti, con il Napoli: a livello numerico, di gioco, di tattica, di preparazione fisica.

Per questo i dubbi vanno sull'allenatore e sulla possibilità di rimonta e sul percorso fatto nell'ultimo anno e mezzo".

Jacobelli: "La filosofia di Allegri è stata azzerata dalle scelte del tecnico stesso"

Anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato nelle scorse ore della Juventus e lo ha fatto sulle pagine del Corriere dello Sport: "L’utilitaristica filosofia allegriana è stata azzerata non soltanto dalle scelte del tecnico ma anche dalla giaculata manovra della squadra. Essa ha praticato un calcio arruffone, umiliato dagli olé napoletani e dal micidiale tandem OK (Osimhen-Kvaratskhelia) che dice già tutto con il suo acronimo. Quando si perde 5-1 in casa del più forte Napoli dai tempi di Maradona, non ci sono attenuanti: la Juve di vetro è andata in frantumi".