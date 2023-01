Ripartire dopo il pesante ko del Maradona contro il Napoli e blindare un posto in Champions League. È questa l'intenzione della Juventus che domenica 22 gennaio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium ospita l'Atalanta di Gianpiero Gasperini, che dopo un periodo difficile è ritornata ad essere una macchina da gol. La Dea arriva da un ottimo momento dopo le vittorie contro la Salernitana in campionato e Spezia in Coppa Italia.

Juve, 3-5-2 per Allegri: ballottaggio Fagioli-Chiesa

Per quanto concerne il possibile undici, Allegri è pronto a stravolgere la formazione scesa in campo contro il Monza in Coppa Italia, affidandosi agli uomini di maggior esperienza e qualità.

In attacco, dal primo minuto torneranno Angel Di Maria ed Milik, in netto vantaggio su Kean che dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico bianconero è pronto a confermare anche il trio di centrocampo formato da Mckennie, Rabiot e Locatelli.

L'unico dubbio riguarda Federico Chiesa decisivo in Coppa Italia. L'esterno italiano è in ballottaggio con Fagioli ed Allegri potrebbe preservarlo per farlo entrare a gara in corso. In difesa, conferma per il trio brasiliano formata da Danilo, Bremer che deve riscattare la prova non esaltante del Maradona, ed Alex Sandro.

Capitoli infortunati: buone notizie sul fronte Paul Pogba e Dusan Vlahovic. I due calciatori potrebbero esser convocati da Allegri al pari di Juan Cuadrado.

Nei prossimi allenamenti si capirà se potranno puntare alla convocazione contro la Dea.

Atalanta: 3-4-3 per Gasperini, tridente Boga-Hojlund-Lookman

Grande momento di forma per l'Atalanta di Gasperini che proverà ad avvicinarsi sempre più alle posizioni di testa. Una partita difficile per la Dea che però ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Juventus.

Gasperini dovrebbe confermare la formazione scesa in campo con la Salernitana, ad eccezione di Koopmeiners squalificato. Musso in porta; difesa a tre formata da Toloi, Palomino e Scalvini. A centrocampo, spazio al tandem De Roon-Ederson, mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Ruggeri, in netto vantaggio su Maehle che piace proprio ai bianconeri per puntellare il reparto difensivo.

Infine, tridente formato da Boga, Hojlund e Lookman. In particolare, la Vecchia Signora tiene d'occhio il giovane attaccante danese che piace molto in caso di possibile cessione di Dusan Vlahovic nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Kostic, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Mckennie; Di Maria, Milik.

Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga, Hojlund, Lookman.