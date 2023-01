Secondo il giornalista spagnolo Gerard Romero l'argentino Lionel Messi non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il PSG. Il contratto del calciatore con il club parigino scade il 30 giugno 2023 e il suo futuro calcistico - in questo momento - sarebbe incerto.

Messi potrebbe non rinnovare con il PSG

La dirigenza del club parigino fino a qualche settimana fa era convinta di poter trattenere l'ex Barcellona almeno per un'altra stagione. Secondo il giornalista spagnolo Romero sembra che Messi che però non abbia intenzione di rinnovare il contratto con il PSG.

L'argentino starebbe valutando diverse opzioni e l'eccessiva presenza di stelle all'interno dell'organico del PSG potrebbe essere uno dei fattori valutati non troppo positivamente dal calciatore e dal suo entourage.

D'altra parte però il PSG resta uno dei club favoriti per la vittoria della Champions League, situazione che garantirebbe a Messi la possibilità di sollevare il trofeo per la quinta volta e raggiungere quindi Cristiano Ronaldo in questa speciale classifica.

Dopo il PSG dove potrebbe andare Messi?

Adesso che ha conquistato il titolo di campione mondo in Qatar con l'Argentina, Messi non sembra più preoccuparsi solo del lato sportivo ma cercherebbe di valorizzare anche altri aspetti. In queste ore non mancano i rumor sulle possibili squadre dove potrebbe andare a giocare la "pulce" la prossima stagione nel caso in cui dovesse davvero lasciare Parigi.

In pole position ci sarebbe l'Inter Miami della Major League Soccer. Si parla anche dell' Al-Hilal, ossia la principale rivale dell'Al-Nassr che ha appena acquistato Cristiano Ronaldo. Il campionato arabo avrebbe infatti tutto l'interesse di ricreare la rivalità nata in Spagna fra i due calciatori.

Si parla anche di un ipotetico ritorno a Barcellona, città dove sono nati e cresciuti i suoi figli Thiago e Matteo: peraltro ora il suo ex compagno Xavi è l'allenatore del club.

Per tornare in Catalogna però l'argentino dovrebbe tagliare in maniera sostanziale il proprio stipendio.

Un'opzione sempre viva seppur molto suggestiva è il ritorno al Newell's Old Boys, club di Rosario tifato da Messi sin da bambino e dove ha mosso i primi passi da calciatore, fino a quando aveva 12 anni, prima di andare in Spagna. Una situazione improbabile anche sul piano economica, che però risulterebbe romantica e permetterebbe al giocatore classe 1987 di concludere la carriera a casa sua.