Michele Di Gregorio può lasciare la Juventus in estate. L'ex Monza sta vivendo un momento particolare ed i suoi errori stanno condizionando l'andamento dei bianconeri in campionato. Per questo, la dirigenza potrebbe prendere in considerazione delle offerte per il portiere italiano e valutare eventuali sostituti. Oltre ai vari Carnesecchi e Vicario, spunta anche la candidatura di Ivan Provedel.

Si valuta Provedel per la porta, Caprile alternativa

Dopo una stagione tra alti e bassi, il classe 94 è ritornato protagonista con il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste e le sue prestazioni sono convincenti e danno sicurezza all'intero reparto difensivo.

Ottimo tra i pali con una buona proprietà tecnica: Provedel è sicuramente uno dei migliori portieri del campionato italiano e sarebbe finito nel mirino proprio della Juventus per giugno. I bianconeri potrebbero decidere di intavolare una trattativa con il club di Lotito che chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni per liberare il numero uno. Una trattativa che potrebbe essere agevolata anche dal contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio che potrebbe decidere di cedere il classe 94 per non perderlo a parametro zero nel prossimo giugno.

Altra alternativa tra i pali è sicuramente quella di Elia Caprile, autore di un'ottima stagione con la maglia del Cagliari. L'ex portiere del Napoli ha offerto ottime prestazioni con la formazione di Pisacane e presenta una valutazione attorno ai 15-18 milioni di euro.

Si continua a monitorare Celik per la difesa

Altro reparto che potrebbe subire modifiche importanti è la difesa, soprattutto sulle corsie esterne. Oltre Cambiaso, la Juventus non ha avuto garanzie dai vari Holm e Cabal e per questo è pronta a ritornare sul mercato per puntellare le fasce laterali. Stando ad alcuni rumors, uno dei nomi monitorati è quello di Zeki Celik che potrebbe lasciare la Roma a parametro zero a giugno. Infatti, l'esperto difensore turco non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i giallorossi, nonostante un ruolo da protagonista con Gasperini. In caso di mancato accordo con il club della Capitale, la Juve potrebbe fiondarsi sul classe 97 e provare l'affondo decisivo.

Celik è però nel mirino anche dello Stoccarda e di diverse squadre di Premier League come Fulham e Newcastle.

Altro nome che piace alla dirigenza è quello di Destiny Udogie, in forza al Tottenham e con un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. Gli Spurs chiedono una cifra vicina ai 35 milioni per intavolare una trattativa a giugno.