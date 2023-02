Le vicende giudiziarie della Juventus continuano a essere al centro delle cronache sportive, anche per delle polemiche che hanno coinvolto in queste ultime settimane alcuni magistrati.

Prima era iniziato a circolare un video con protagonista il pm Ciro Santoriello, risalente al 2019, in cui diceva di odiare calcisticamente la società bianconera. Successivamente un bersaglio della critica è stato Manolo Iengo, membro del Collegio di Garanzia del Coni, che ha ricevuto delle offese sui social per un'immagine risalente a qualche tempo fa in cui indossava la maglia con la scritta: 'Chi non salta bianconero è'.

Proprio Iengo nelle scorse ore ci ha tenuto a precisare che non sarà lui a giudicare il caso plusvalenze riguardante la società bianconera, poiché non appartiene a nessuna sezione giudicante.

Le dichiarazioni dell'avvocato Iengo

'Sulla 'vicenda Juventus' voglio precisare che in primo luogo, come per altro correttamente individuato dagli stessi autori dei sopra citati commenti denigratori, è doveroso evidenziare che non appartengo a nessuna delle Sezioni giudicanti', sono queste le dichiarazioni a Lapresse di Manolo Iengo in riferimento alle critiche che lo hanno riguardato sui social dopo la pubblicazione di una foto di qualche tempo fa in cui l'avvocato indossa una t-shirt con la scritta 'chi non salta bianconero'.

Poi ha specificato di far della Sezione Consuntiva del Collegio, aggiungendo: 'Per questo ritengo offensive le critiche ricevute ed i commenti sulla mia persona, sulla mia imparzialità e sulla mia integrità morale e professionale'.

Iengo ci ha tenuto a precisare poi: 'Lo sconcertante episodio segnalato, per altro non isolato ma che anzi coinvolge anche altri autorevoli colleghi anch'essi componenti del Collegio e come tali destinatari di accuse infondate e gratuite, costituisce un ulteriore segnale del clima poco sereno di questi giorni'.

Il video con il pm Santoriello risalente al 2019

Effettivamente la settimana scorsa sui media sportivi si era parlato molto di un altro caso simile, dopo un video pubblicato sui social con protagonista il pubblico ministero Ciro Santoriello, il quale nel 2019 aveva dichiarato durante un convegno di odiare calcisticamente la Juventus. Parole che avevano avuto molto clamore mediatico, generando polemiche che avevano indotto a intervenire con delle dichiarazioni anche il ministro dello Sport Andrea Abodi.