La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra campo giocato e vicende giudiziarie. Inevitabile come il 2023-2024 dipenderà anche dall'evoluzione dei casi plusvalenze e manovra stipendi; riguardo al primo il club appare fiducioso sul buon esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni finalizzato all'annullamento della sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazioni in classifica, sul secondo bisognerà invece attendere almeno 30 giorni ancora. Il tempo aggiuntivo richiesto dalla Procura FIGC per esaminare le carte e stabilire se ci saranno altri deferimenti.

E' su questo terreno che la società sta preparando il mercato che verrà: diversi calciatori potrebbero così lasciare Torino, uno su tutti Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe decidere di non prolungare la sua avventura in bianconero: ad alimentare questa ipotesi di mercato Di Maria stesso che di recente si è espresso sul proprio futuro.

Di Maria ha parlato di un suo possibile ritorno al Rosario Central

'Mi piacerebbe tornare al Rosario Central, questo accade ogni anno. L'illusione di tornare al Gigante de Arroyito c'è e la voglia pure. Quel momento arriverà'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria in una recente intervista a Tyc Sports. Parole che in qualche modo lasciano intendere la possibilità di una partenza del centrocampista argentino, che di conseguenza non prolungherebbe la sua intesa contrattuale con la società bianconera per la stagione 2023-24.

La stagione fin qui disputata da Di Maria nella Juventus

La prima parte di stagione di Di Maria è stata condizionata da diversi infortuni muscolari: 15 i match disputati dal giocatore argentino fra Coppa Italia, campionato italiano e Champions League, con 3 gol segnati e 5 assist forniti ai suoi compagni. Inutile ricordare come la firma più importante della sua annata non sia stata comunque a tinte bianconere: il titolo di campione del mondo conquistato con l'Argentina è già storia.

Non solo Di Maria, potrebbero lasciare Torino anche Paredes, Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Oltre a Di Maria sono infatti in scadenza di contratto anche Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. Difficile per loro il prolungamento di contratto, soprattutto per il brasiliano e il colombiano. Per il francese molto dipenderà dall'evoluzione delle vicende giudiziarie, quasi impossibile invece pensare ad una permanenza di Leandro Paredes che non dovrebbe essere riscattato dal PSG.