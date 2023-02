La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia. Le vicende legate ai noti casi plusvalenze - che hanno già portato una penalizzazione di 15 punti per via di un 'illecito grave, ripetuto e prolungato' - e manovra stipendi rischiano di pesare sul futuro sportivo del club, che a fine stagione potrebbe essere ulteriormente mortificato da una nuova penalizzazione per via appunto del secondo filone di inchieste.

A parlare dell'argomento di recente è stato Riccardo Gambelli. Lo scrittore autore del libro 'Racconti di vita quotidiana' si è servito di Twitter per sottolineare, a sua detta, la disparità di trattamento fra Juventus e Inter in merito in particolare al secondo filone, quello sugli stipendi.

Per dovere di cronaca va comunque ricordato che il club nerazzurro, pur in difficoltà economiche, ha agito entro i paletti imposti dalla FIGC pagando gli emolumenti ad oggetto seppure in ritardo coi tempi (della cosa la Federazione era informata) mentre la società bianconera sarebbe accusata (sempre che l'accusa venga provata) di non aver depositato in Lega gli accordi legati all'operazione di spostamento del pagamento di alcune mensilità per i calciatori all'anno successivo. L'anno in questione sarebbe quello dell'esplosione della pandemia e conseguente blocco del campionato, un contesto che ha condotto il Gip di Torneo Morleo a parlare di 'possibile buona fede' da parte del club in un momento di profonda difficoltà economica a livello mondiale.

Lo scrittore Gambelli critica la Federazione Italiana Giuoco Calcio per gestione manovra stipendi

'Dunque: '-2 alla Samp x stipendi non pagati. Per la Juve si chiederà '- 20' x stipendi spalmati, operazione dichiarata con comunicato ufficiale e pubblico in periodo di emergenza Covid: Ok! Inter campione 2021 senza pagare stipendi: Ok!

FIGC barzelletta dell’Europa'. Questo il post su Twitter pubblicato da Riccardo Gambelli. Lo scrittore a fine post ha aggiunto anche l'hashtag #GravinaOut, in segno evidente di protesta contro un sistema a suo dire ingiusto.

I commenti degli utenti al post di Riccardo Gambelli

Numerosi utenti hanno commentato il post di Riccardo Gambelli.

Un utente ha scritto: 'Non perderei nemmeno tempo a commentare un'istituzione che è presieduta da Gravina'. Un tifoso nerazzurro ha così replicato: 'L’Inter ha pagato tutti gli stipendi e lo slittamento è stato concordato con i giocatori e comunicato agli enti federali! Non ci sono più pendenze! La Juventus ha falsato, non ha spalmato, ha dichiarato rinuncia da parte dei giocatori di mensilità mentendo'. Un altro ha lanciato una frecciatina al calcio italiano: 'Concentrati più a colpire la Juve che pensare al calcio italiano fuori dai mondiali dal girone 2014. Sì dovrebbe tornare ai 3 stranieri (5 ora come transizione) ma a loro interessa solo il business e vendicarsi della società bianconera'.

Insomma il clima è rovente e proprio in questo contesto entro poche settimane dovrebbero arrivare il ricorso da parte della Juventus e la conseguente decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza che ha disposto il meno 15 in classifica per via della vicenda plusvalenze. L'impressione è che si sia solo all'inizio di una lunga battaglia legale.