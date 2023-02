Inizia in casa Crotone la marcia di avvicinamento alla sfida della 29^ giornata di Serie C girone C. Gli squali ospiteranno - nel pomeriggio di sabato 25 febbraio - la Turris.

Il Crotone sarà chiamato ad una nuova vittoria e potrebbe contare sul rientro in rosa del difensore Vasile Mogos, assente da diverse settimane a causa di un infortunio e che ha ripreso ad allenarsi proprio in questi giorni.

La gara è importante anche per i campani che in questi giorni sono in ritiro dopo la sconfitta contro il Potenza.

Crotone, esordio casalingo per Zauli

Dopo la vittoria sofferta arrivata alla "Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana (1-2), il Crotone tornerà a giocare fra le mura amiche.

Sarà l'esordio casalingo per il tecnico Lamberto Zauli, arrivato la settimana scorsa a sostituire l'esonerato Franco Lerda. Nella gara disputata in Puglia l'allenatore ex Juventus ha già mostrato le proprie idee di calcio, andando a variare il modulo di gioco, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Nell'occasione l'attaccante Eugenio D'Ursi ha intanto siglato la sua prima rete ufficiale in maglia rossoblù.

Gli squali, con 63 punti in classifica, nutrono ancora delle residue speranze di acciuffare in extremis il primo posto del girone C. Per farlo dovrebbero però vincere ogni gara a partire da quella contro la formazione di Torre del Greco per mettere pressione al Catanzaro capolista. All'andata gli squali vinsero contro la Turris il match del "Liguori" per 4-2.

Dopo tale incontro il tecnico dei campani Pasquale Padalino rassegnò le proprie dimissioni.

Intanto nei giorni scorsi la Turris - dopo la sconfitta (0-1) casalinga contro il Potenza - ha deciso di andare in ritiro per trovare la giusta concentrazione in vista del match dell'Ezio Scida.

Crotone, si prova a recuperare Mogos

Assente da diverse settimane per infortunio, il difensore rossoblù Vasile Mogos potrebbe fare ritorno tra i convocati già nella gara contro la Turris.

Il calciatore rumeno classe '92 ha iniziato a lavorare gradualmente con la squadra, avviando la fase che porterà al suo ritorno in campo. Dopo una prima parte di stagione con pochi minuti in campo il laterale ex Cremonese e Chievo Verona, in autunno è ritornato in pianta stabile nell'undici titolare, andando anche in gol in due occasioni.

Gli squali nella gara contro la Turris avranno a disposizione tutti gli effettivi, è diffidato il centrocampista Theophilus Awua.