Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, trasmissione condotta in onda su Tv Play, parlando di Inter e del futuro di Marcelo Brozovic che secondo lui potrebbe presto lasciare il club. Simone Inzaghi e la dirigenza vorrebbero infatti acquisire un calciatore con caratteristiche più simili a quelle di Frank Kessie, il centrocampista ex Milan finito la scorsa estate a parametro zero al Barcellona che potrebbe anche, secondo sempre Biasin, finire nelle mire proprio dell'Inter.

L'intervista del giornalista Biasin: 'Concrete possibilità per l'addio di Brozovic'

Secondo il giornalista sportivo, la società nerazzurra potrebbe dunque porre sul mercato il centrocampista croato: "Questa volta queste voci potrebbero essere corrette, devo ammettere che ci sono concrete possibilità per una cessione di Brozovic".

Biasin ha aggiunto che "la società starebbe riflettendo sulla cessione ma non tanto per le situazioni legate al suo atteggiamento ma per via di una scelta di tipo tecnico: l'Inter vorrebbe qualcuno di più muscolare a centrocampo, dato che la qualità è garantita già da Calhanoglu e da Asllani".

Secondo l'opinionista uno dei profili che potrebbero interessare ai nerazzurri è quello di Franck Kessie del Barcellona: "Non posso sapere se l'acquisto si concluderà, ma probabilmente Marotta ed Ausilio stanno cercando un giocatore con buone caratteristiche di resistenza fisica".

Le alternative a centrocampo per Simone Inzaghi

L'Inter della scorsa stagione era stata per molto tempo dipendente dal centrocampista croato, che con il suo infortunio aveva complicato la stagione nerazzurra, vista anche la poca copertura nel ruolo.

In questa stagione Simone Inzaghi ha dovuto però fare a meno di Brozovic per diverso tempo causa infortuni, da qui la scelta di arretrare nel suo ruolo Hakan Calhanoglu.

La prima alternativa in rosa sarebbe Asllani, su cui il club vorrebbe puntare forte vista la giovane età, da qui la possibilità di cedere Brozovic e prendere al suo posto un calciatore più fisico e muscolare. E dato che il Barcellona potrebbe essere interessato, stando agli ultimi rumors provenienti dalla Spagna, proprio al croato, non è da escludere che in estate i due club si siedano a tavolino per imbastire uno scambio con conguaglio a favore dei nerazzurri che potrebbe essere tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Un altro possibile indiziato a lasciare il club nerazzurro sembrerebbe essere Denzel Dumfries, con l'Inter che per il suo cartellino vorrebbe tra i 40 e i 45 milioni di euro.