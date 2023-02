Ormai certa dell'addio di Milan Skriniar, la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando sul mercato alla ricerca del sostituto ideale per il braccetto di destra difensivo; il nome che potrebbe interessare l'Inter è allora quello di Danilo Pereira del Paris Saint Germain.

L'idea dell'Inter per la difesa: Danilo Pereira

Il difensore è entrato nelle ultime ore nei radar nerazzurri che starebbero aprendo i primi colloqui con l'agente del giocatore Jorge Mendes.

Danilo Pereira si troverà probabilmente chiuso nel ruolo nella prossima stagione e lo stesso agente avrebbe intenzione di comunicare al club la necessità trovare un accordo per una nuova destinazione.

L'abile comunicatore, fautore di numerose trattative di trasferimenti anche inaspettati, vorrebbe ragionare insieme al Paris Saint Germain per riuscire a proporre ai nerazzurri l'opzione di un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter infatti non potrebbe ragionare sull'acquisto del giocatore per via dei parametri economico-finanziari fissati dal club di Steven Zhang per le prossime sessioni di mercato, ma con un'opzione di prestito che possa dilazionarne il pagamento la trattativa potrebbe svilupparsi.

Skriniar verso Parigi con un super ingaggio

Proprio il Paris Saint Germain ha appena concluso l'ingaggio di Milan Skriniar che lascerà il club milanese nella prossima stagione; l'ingaggio del difensore potrebbe raggiungere i 9 milioni di euro, circa 3 in più della cifra proposta dai nerazzurri per il suo rinnovo.

Il club parigino avrebbe dunque necessità di sfoltire la rosa nella zona difensiva ed un'operazione in uscita dovrebbe essere preventivabile; il possibile sacrificato sembrerebbe essere proprio Danilo Pereira che potrebbe lasciare Parigi in direzione Milano sponda Inter facendo a tutti gli effetti il percorso inverso a quello di Skriniar.

I numeri del difensore portoghese Danilo Pereira

Il difensore portoghese non ha avuto molto spazio nelle ultime stagioni al PSG per via delle numerose alternative nel ruolo a disposizione dell'attuale tecnico Galtier, ma nonostante le poche presenze è un punto fisso della nazionale Portoghese.

E' stato convocato per la scorsa Nations League ed anche per la Coppa del Mondo in Qatar 2022; in Nazionale ha giocato 64 partite segnando 2 reti.

Il giocatore è molto duttile, con possibilità di spostarsi sia sulla linea difensiva sia come esterno basso di centrocampo, abituando ad ottime prestazioni sia come braccetto di destra che come centrale.

Danilo Pereira ha un contratto con il PSG fino al giugno 2025; in questa stagione in Ligue 1 ha disputato 18 partite, segnando una sola rete e raccogliendo 2 ammonizioni.