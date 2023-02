Dopo i deludenti risultati in campionato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi sembrerebbe vicino all'esonero che potrebbe avvenire, secondo i rumor, nella prossima estate: in caso di cambio sulla panchina nerazzurra il preferito dalla dirigenza sembrerebbe essere Diego Simeone.

Il futuro di Simone Inzaghi sembra lontano da Milano

Il momento in casa nerazzurra è tutt'altro che semplice, dopo il pareggio contro la Sampdoria e le contestazioni arrivate da parte della tifoseria sul gioco della squadra; il tecnico Simone Inzaghi potrebbe pagare questo momento di appannamento con un probabile esonero in estate.

Quello che filtra da Appiano Gentile sembrerebbe essere che il futuro del tecnico piacentino sia ancora tutto da decidere in base ai possibili risultati nel finale di stagione, soprattutto sul fronte Champions League, ma un suo esonero sembrerebbe essere più probabile rispetto a qualche mese fa.

La doppia sfida con il Porto in Champions potrebbe essere il crocevia decisivo per la scelta sul futuro di Simone Inzaghi; in caso di separazione tra Inter ed il tecnico piacentino la società starebbe riflettendo sul nome di Diego Simeone.

L'attacco della Curva Nord, arrivato con un breve comunicato nel quale si chiedeva alla società un cambio di passo e si criticava aspramente il gioco di Simone Inzaghi, potrebbe aver segnato la spaccatura determinante tra tecnico e tifoseria e questo potrebbe incidere sulle future scelte del club a livello tecnico.

Diego Simeone sarebbe il nome preferito dalla dirigenza per il dopo-Inzaghi

Le ultime situazioni in casa nerazzurra potrebbero aprire lo spazio ad un cambio in panchina in estate ed il tecnico che la dirigenza dell'Inter avrebbe messo in cima alla lista dei desideri sarebbe Diego Simeone.

L'allenatore argentino è in rotta di collisione con la dirigenza dell'Atletico Madrid ed una sua separazione dai 'colchoneros' a fine stagione sembrerebbe molto probabile; a quel punto la società nerazzurra avrebbe lo spazio per poter formulare la sua offerta a Diego Simeone.

Secondo le ultime notizie da Appiano Gentile, in questi giorni ci potrebbe essere un vertice dirigenziale per valutare al meglio le prossime strategie per quanto riguarda la guida tecnica, cercando di lavorare per tornare a riportare la squadra principalmente alla vittoria, per poi eventualmente pensare al futuro in panchina.

Ad oggi infatti l'ipotesi di un eventuale esonero di Simone Inzaghi prima del termine della stagione non sembrerebbe essere nei piani nerazzurri, soprattutto per la complessità nel trovare un eventuale traghettatore, ma un cambio di allenatore in estate rimarrebbe l'opzione più probabile.