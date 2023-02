Francesco Oppini ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della Juventus e di Paul Pogba. A suo parere, non essendo finora mai sceso in campo per i ripetuti infortuni, il centrocampista francese sarebbe in una situazione limite per un licenziamento per giusta causa.

Di Pogba ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, dicendo che al momento è ancora indietro di condizione.

Oppini su Pogba: 'Comincio a pensare che non torni neanche quest'anno'

Francesco Oppini, analizzando l'annata complicata che sta attraversando Paul Pogba, per il quale si parla anche di rescissione del contratto con la Juve, tornato alla Juventus a parametro zero la scorsa estate dopo aver giocato nel Manchester United, ha affermato: "Quella di Pogba è una situazione al limite del licenziamento per giusta causa.

È un problema creato dalla società precedente, bisognava fare un altro contratto e poi per risolvere i problemi andava operato già a luglio. Non è facile la sua situazione, oggi non sembra neanche più della rosa. Comincio a pensare che non torni neanche quest'anno, sentendo Allegri. Io cercherei di riorganizzare l'ingaggio in maniera differente".

L'opinionista si è poi soffermato su Allegri, dicendo che sicuramente il tecnico non è mai stato un tifoso della Juventus, ma sicuramente un "grande professionista".

Infine, in merito ad Angel Di Maria, Oppini ha sottolineato come l'argentino sia arrivato a Torino con diversi problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni anche durante il mondiale in Qatar.

Tuttavia, se dovesse essere in condizione: "Sarebbe da tenere, a 35 anni ha dimostrato che può dare ancora molto".

Allegri su Pogba: 'È ancora indietro, va valutato giorno dopo giorno'

Anche Massimiliano Allegri ha parlato di Paul Pogba nella conferenza stampa della vigilia della partita di Europa League che vedrà la Juventus opposta al Nantes.

L'allenatore toscano, sulle condizioni del centrocampista transalpino, ha detto: "Speriamo di averlo prima possibile, è ancora indietro. Va valutato giorno dopo giorno, un passettino alla volta".

Queste parole confermano quelle già pronunciate da Allegri qualche giorno fa, quando aveva ricordato che il giocatore sta lavorando duramente, aggiungendo però che purtroppo non è possibile dare indicazioni precise sui tempi del suo rientro in campo. "Il menisco è noiosissimo - aveva dichiarato il tecnico della Juventus - perché il ginocchio deve trovare un suo assestamento".