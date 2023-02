Dopo la vittoria dell'Inter contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto complimentarsi con i suoi calciatori per la vittoria per 1-0, firmata da Romelu Lukaku.

Il commento di Simone Inzaghi dopo la vittoria

Il match di ritorno deciderà chi si qualificherà ai quarti di finale, ma la vittoria casalinga dell'Inter contro il Porto intanto ha dato molta soddisfazione al tecnico nerazzurro che però mette subito in guardia per il ritorno affermando che sarà una gara complicata.

"Abbiamo giocato una grande partita, c'è del rammarico per il risultato del primo tempo, che a mio avviso doveva essere più rotondo a nostro favore, così come il risultato finale, che ci sta un po' stretto, ma va bene così", queste le parole del tecnico piacentino a fine partita.

Simone Inzaghi si è detto contento del risultato finale e del gioco espresso, soprattutto nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria, importante per il futuro."

Ma il tecnico non nasconde qualche critica alla sua squadra: "dobbiamo far girare la palla più rapidamente, come abbiamo ben fatto nel secondo tempo. Con l'ingresso di Brozovic abbiamo preso più ritmo, ma i complimenti vanno a tutta la squadra per l'ottima prestazione e la grande vittoria di stasera."

Il gol è arrivato all'86° con un'incursione di Marcelo Brozovic sulla destra che ha scaricato il pallone a Nicolò Barella, autore di un'ottima partita, che di prima a crossato al centro per il colpo di testa di Romelu Lukaku che ha ribadito in rete dopo aver colpito il palo.

L'Inter si è dimostrata solida, secondo l'allenatore Inzaghi, ma il ritorno rimane aperto e il tecnico ha messo in guardia: "Dobbiamo rimanere concentrati per il ritorno, sarà una gara difficile, partiamo in vantaggio ma è tutto ancora da giocare, la qualificazione è apertissima".

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si svolgerà in Portogallo martedi 14 marzo alle ore 21.00 e si partirà dall'1-0 per i nerazzurri dell'andata.

Il commento di Romelu Lukaku a fine partita

Intervistato ai microfoni di Prime Video, Romelu Lukaku ha ringraziato per i complimenti per il gol ma ha voluto sottolineare: "Non sono un protagonista, penso a fare bene per l'Inter, sono felice per il gol perchè è utile per la squadra."

Sulla discussione che aveva visto il confronto tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nella gara di campionato contro la Sampdoria, l'attaccante belga ha voluto commentare: "Il primo giocatore che porterei con me in battaglia è Nicolò Barella, l'ho sempre detto."