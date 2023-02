Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube ha parlato del futuro della Juventus e in particolare di Dusan Vlahovic, non escludendo una sua possibile cessione del centravanti serbo al Real Madrid.

Intanto l'ex assistente tecnico della nazionale argentina Claudio Gugnali a Tuttojuve.com ha invece parlato di Angel Di Maria e della possibilità che il "Fideo" resti alla Continassa anche nel prossimo anno.

Balzarini su Vlahovic: 'La Juve lo stava vendendo a gennaio ma hanno bloccato tutto per aspettare il Real Madrid'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato nelle scorse ore sui propri canali Youtube della Juventus e di un giocatore in particolare, Dusan Vlahovic.

In particolare il cronista ha affermato: "A quanto pare Dusan Vlahovic l'anno prossimo giocherà a prescindere la Champions League. Ora è emerso anche il retroscena che a gennaio il giocatore fosse già stato ceduto a un grosso club di Premier League che il procuratore al fotofinish abbia bloccato tutto. Perché? Perché si starebbe aspettando il Real Madrid che a giugno sarebbe in grado di tirare fuori 100-120 milioni di euro".

Balzarini ha poi spostato il suo discorso su un altro calciatore della rosa della Juventus, ossia Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano, da più parti indicato come uno dei partenti a fine stagione per via del suo contratto in scadenza a fine giugno, secondo Balzarini invece potrebbe restare in bianconero grazie a una postilla che gli garantirebbe il rinnovo automatico al raggiungimento delle 40 presenze stagionali.

Inoltre, stando a quanto riportato da Balzarini, Alex Sandro sarebbe particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto alla società una sua permanenza, a prescindere dalla postilla presente nel contratto.

Gugnali su Di Maria: 'Un ragazzo che se viene trattato bene si affeziona, quindi potrebbe restare alla Juventus'

A parlare di Angel Di Maria nelle scorse ore è stato invece Claudio Gugnali, ex assistente tecnico della nazionale dell'Argentina che ai microfoni di Tuttojuve.com ha dichiarato: "Ángel è un ragazzo che si affeziona molto nel momento in cui viene trattato bene, quindi immagino che se sta bene alla Juve vorrà continuare lì. Onestamente non ne ho parlato con lui, di come si sente e di che decisione vorrebbe prendere, ma continuerà qui se le condizioni saranno giuste".