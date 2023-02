Inter e Milan studiano i possibili rinforzi per la prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero intenzione di potenziare l'attacco e potrebbero imbastire una trattativa per Mauro Icardi, ora in prestito al Galatasary ma di proprietà del Paris Saint Germain. I nerazzurri, invece, se dovessero perdere Denzel Dumfries potrebbero sondare nuovamente Manuel Lazzari della Lazio.

Psg con la suggestione Theo Hernandez: Icardi nell'affare

Mauro Icardi si sta mettendo in mostra a suon di gol dopo l'approdo in Turchia.

L'attaccante, a fine stagione, potrebbe ritornare dal prestito in Francia ma, il Paris Saint Germain, non lo riterrebbe congeniale al progetto tecnico studiato dall'allenatore, Galtier. L'attaccante potrebbe essere proposto al Milan come possibile contropartita tecnica per arrivare a Theo Hernandez. Il terzino avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e sarebbe congeniale alle idee tattiche della squadra transalpina. Nel mese di giugno si potrebbe ipotizzare uno scambio alla pari ma la società rossonera valuterebbe l'attaccante argentino meno di 50 milioni di euro visto che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Inoltre, se Icardi volesse tornare in Serie A dovrebbe rinunciare a parte dell'oneroso stipendio, ora fuori dal budget imposti dai dirigenti del Milan.

Icardi sarebbe molto utile per il club rossonero che è in emergenza in attacco vista la presenza del solo Olivier Giroud. Gli altri centravanti, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic, non hanno giocato con frequenza a causa dei problemi fisici che li hanno costretti a stare lontano dal rettangolo di gioco. Il club rossonero, inoltre, preferirebbe condurre due trattative slegate e, magari, puntare sull'attaccante argentino proponendo un prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain.

Lazzari per la corsia destra

L'Inter sarebbe sulle tracce di Manuel Lazzari. Il calciatore della Lazio interesserebbe da tempo perché sarebbe un pupillo di Simone Inzaghi che lo ha già allenato durante la sua avventura a Formello. Trattare con il club di Claudio Lotito non è affatto semplice in quanto valuta il terzino ex Spal circa 25 milioni di euro.

Inoltre, il ragazzo ha da poco rinnovato il contratto fino al 2027 e sta gradualmente scavalcando le gerarchie nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Lazzari sarebbe un nome per l'estate se dovesse partire Denzel Dumfries. L'olandese piacerebbe a Chelsea e Manchester United che potrebbero proporre in estate un'offerta da circa 50 milioni di euro alla società presieduta dagli Zhang, che potrebbe mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato per 15 milioni di euro.