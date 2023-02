Il Crotone prepara il suo ritorno in campo fissato per la serata di lunedì 6 febbraio allo Stadio "Partenio - Lombardi" di Avellino, nel posticipo della 26esima giornata di Serie C alle ore 20:30. I rossoblù, reduci dalla vittoria in n casa della Juve Stabia (1-2), dovranno cercare di strappare i tre punti per continuare a sperare nel primo posto. La gara vedrà l'assenza per squalifica del difensore rossoblù Giuseppe Cuomo, il tecnico Franco Lerda potrà però contare nuovamente sul rientrante capitano e difendere Vladimir Golemic.

Crotone, seconda trasferta consecutiva

Dal "Romeo Menti" al "Partenio - Lombardi" in meno di una settimana. Il Crotone che è uscito vittorioso contro la Juve Stabia nel turno infrasettimanale sarà chiamato ad affrontare una seconda trasferta, ancora in terra di Campania, ma questa volta in casa dell'Avellino. Il match si preannuncia combattuto e spettacolare, sia per il livello tecnico offerto dalle rose delle due squadre, sia per la rivalità tra le due tifoserie. Il match farà registrare l'assenza per squalifica del difensore Giuseppe, fermato in settimana per un turno dal Giudice Sportivo. A fare il suo ritorno, da titolare, sarà il difensore Wladimir Golemic squalificato bella sfida di Castellammare di Stabia.

Crotone, serve il bis

Nella prima sfida stagionale, quella svolta allo Stadio Comunale "Ezio Scida" il Crotone è riuscito ad avere la meglio dei Lupi irpini vincendo il match per 2-0. A decidere il match una rete siglata nel primo tempo da Cosimo Chiricò e quella arrivata nella ripresa a forma di Jacopo Petriccione. La gara del girone d'andata ha vissuto però della presenza in panchina per l'Avellino del tecnico Roberto Taurino, poi esonerato.

Nel turno della 26esima giornata a guidare i campani sarà Massimo Rastelli, allenatore incontrato più volte dal Crotone in particolare nella stagione sportiva di Serie B, 2016-2016 alla guida del Cagliari.

Cernigoi l'arma in più del Crotone

A distinguersi nella sfida di Castellammare di Stabia tra le fila del Crotone è stato sicuramente l'attaccante Iacopo Cernigoi.

La punta, arrivata nelle scorse settimane dal Feralpisalò, si è resa protagonista di una grande prestazione. Suo il gol della vittoria, prima gioia con la casacca rossoblù. Un'arma in più per il tecnico Franco Lerda e per la sua squadra che ha faticato e non poco a concretizzare in reti le azioni di gioco create nelle ultime uscite stagionali. Anche contro l'Avellino potrebbe essere Iacopo Cernigoi a partire con una maglia da titolare. I rossoblù potrebbero recuperare anche Augustus Kargbo, assente nelle ultime gare del Crotone per scelta del club perché interessato da voci di calciomercato.