Le dichiarazioni di Paulo Dybala nella conferenza stampa di presentazione del match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League fra Salisburgo e Roma hanno avuto molto clamore mediatico. L'argentino ha sottolineato come c'è una clausola rescissoria sul suo contratto ma che è una situazione che riguarda solamente il suo agente sportivo e la società romana. Sul suo futuro professionale ha dichiarato che non sa cosa succederà la prossima stagione, parole che hanno alimentato le indiscrezioni di mercato su un suo possibile addio a giugno. Proprio per questo il sito Calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio chiedendo agli utenti dove vedrebbero bene l'argentino nella stagione 2023-2024.

La maggioranza ha votato Juventus, seguita da Inter, Milan e Napoli.

Diversi utenti hanno votato il ritorno di Dybala alla Juventus

In un recente sondaggio di calciomercato.it in cui si chiedeva agli utenti dove vedrebbero bene Dybala nella stagione 2023-2024 il 44% dei votanti ha deciso per il ritorno dell'argentino alla Juventus. Al secondo posto troviamo invece l'Inter con il 27%, seguito dl Milan con il 16% ed il Napoli con il 13%. Di certo le dichiarazioni di Dybala hanno alimentato dubbi e incertezze fra i tifosi della Roma, con il giocatore che non sarebbe certo di una permanenza nonostante un contratto fino a giugno 2025. Come scrive calciomercato.it sul contratto dell'argentino ci sarebbe una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che sarebbe utilizzabile però solo per le società estere e non italiane.

Di conseguenza la valutazione di mercato dell'argentino in Italia potrebbe essere molto più pesante, si parla di circa 30 milioni di euro.

La stagione fin qui disputata da Dybala alla Roma

Dopo un inizio di stagione condizionato da infortuni muscolari Paulo Dybala sta dando un contributo importante alla Roma. Fino ad adesso ha disputato 16 match in campionato segnando otto gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa Italia e 4 match e 2 gol in Europa League. E' stato parte integrante della nazionale argentina che ha disputato il mondiale in Qatar, vincendo la competizione mondiale.

Dybala ha iniziata la carriera professionale nell'Instituto di Cordoba prima del trasferimento al Palermo

Una carriera professionale quella di Dybala iniziata nell'Instituto di Cordoba dall'età di 8 anni fino a esordire in prima squadra. Il trasferimento nel campionato italiano arriva nel calciomercato estivo del 2012, quando il Palermo decide di spendere 12 milioni di euro per acquistarlo. Stagioni importanti con la società siciliana fino al trasferimento nel calciomercato estivo del 2015 alla Juventus per circa 41 milioni di euro. Ben sette stagioni nella società bianconera fino alla partenza a giugno 2022 in scadenza di contratto e il successivo trasferimento alla Roma. con la quale ha sottoscritto un contratto di tre stagioni.