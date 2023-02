Secondo quanto riferito dal quotidiano online Calcio&Finanza, l'Inter non avrebbe ancora ricevuto il pagamento di 17,6 milioni di euro dalla società DigitalBits dovuti secondo l'accordo di sponsorizzazione stipulato lo scorso anno; la società di Steven Zhang dovrebbe ancora ricevere le rate di questa stagione ed il saldo della scorsa e questo avrebbe portato a rimuovere il marchio dai canali ufficiali nerazzurri.

Il rapporto tra DigitalBits e l'Inter: il debito avrebbe costretto il club ad oscurare la sponsorizzazione

DigitalBits, azienda informatica che si occupa di sicurezza e velocizzazione delle operazioni, è diventata sponsor dell'Inter nel luglio del 2022.

L'azienda fondata da Al Burgio avrebbe pagato all'Inter solamente la prima trance di 5,1 milioni di euro per seconda parte della stagione 2021/2022, ma non sarebbe ancora stato saldato all'Inter quanto dovuto per le ultime rate della scorsa stagione, pari a circa 1,6 milioni di euro.

Non solo, DigitalBits non avrebbe ancora pagato le prime rate relative alla stagione in corso, che ammonterebbero a circa 16 milioni di euro; il tutto per un totale dovuto alla società di Steven Zhang di circa 17,6 milioni di euro.

L'Inter avrebbe così deciso, dopo il protrarsi del ritardo nei pagamenti di DigitalBits, di oscurare totalmente lo sponsor da tutti i LED presenti a bordocampo durante le partite casalinghe, oltre che dai contenuti multimediali, dal sito ufficiale e dalle divise ufficiali della squadra femminile e della Primavera nerazzurra.

Il rapporto tra la Roma e l'azienda DigitalBits

Nella prossima partita casalinga della Roma contro l'Hellas Verona lo sponsor DigitalBits sarà invece regolarmente presente sui tabelloni pubblicitari LED a bordocampo dello stadio Olimpico e prima dell'incontro si svolgerà l’As Roma Business Club Crypto Summit, dedicato al mondo delle criptovalute, in cui sarà presente anche Daniele Mensi, Managing Director dell'azienda DigitalBits, che è già sponsor ufficiale delle divise del club giallorosso dall'estate del 2021.

Tra la Roma e l'azienda di criptovalute infatti non sono state segnalate problematiche relative al pagamento delle rate della sponsorizzazione e pertanto il rapporto tra le due società continuerà come da contratto fino al 2024.

I contratti di sponsorizzazione di DigitalBits con le due squadre della nostra Serie A sono molto diversi tra loro ed anche gli accordi economici differiscono nelle cifre: l'accordo tra la Roma e DigitalBits sarebbe stato chiuso per un valore di 35 milioni di euro ed è valido per il triennio 2021/2024, mentre il contratto con l'Inter avrebbe un valore di 80 milioni complessivi e sarà valido per le stagioni dal 2022 al 2025.