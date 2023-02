La Juventus è attesa da settimane impegnative che potrebbero condizionare il Calciomercato estivo. Se dovessero esserci altri penalizzazioni c'è il rischio concreto di non giocare le competizioni europee.

Possibilità che la società e tifosi bianconeri non vorrebbero considerare, anche perché significherebbe mancati ricavi.

I tifosi aspettano rinforzi a centrocampo, uno dei giocatori graditi è sicuramente Mason Mount del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2024. Il giocatore avrebbe chiesto un ingaggio importante e questo potrebbe significare una mancata intesa contrattuale fra le parti agevolando una sua cessione nel calciomercato estivo.

La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro ma il prezzo potrebbe diminuire a giugno, quando sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società inglese.

Possibile offerta per Mount a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando come acquisto il centrocampista Mason Mount. In scadenza di contratto a giugno 2024 l'inglese è uno dei giocatori più importanti del Chelsea, cresciuto nel settore giovanile. In questa stagione non sta disputando match ideali anche a causa della difficile annata calcistica del Chelsea.

Il ragazzo ha disputato fino ad adesso 29 match fra competizioni inglesi e Champions League segnando 3 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.

E' una mezzala d'inserimento, ideale in un centrocampo a tre. Giocatore che per caratteristiche tecniche è simile a Frattesi, che è uno di quelli seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Di certo dal punto di vista economico sarebbe più vantaggioso investire sul giocatore del Sassuolo. Fra l'altro entrambi hanno la stessa età, ma a differenza dell'inglese Frattesi si accontenterebbe di un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione e costerebbe circa 25-30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dare fiducia ai giovani attualmente in prestito in altre società. Parliamo di Rovella e Ranocchia del Monza, oltre a Koni De Winter dell'Empoli e Cambiaso del Bologna. Per quanto riguarda invece i possibili acquisti a parametro zero si valuta soprattutto Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.

Potrebbe sostituire Alex Sandro in scadenza di contratto a fine stagione, così come Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien. Rabiot. Di questi la società bianconera potrebbe valutare la permanenza dell'argentino e del francese, molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio dei due giocatori.