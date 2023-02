La Juventus sta lavorando per preparare al meglio questo finale di stagione.

La squadra bianconera può contare su un Angel Di Maria in grande forma, come dimostrato anche nelle ultime partite di campionato. Entrato nel secondo tempo l'argentino ha segnato il gol del definitivo 2 a 0 per la squadra di Allegri. Probabile che parta titolare contro il Nantes nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo il pareggio per 1 a 1 nell'andata all'Allianz Stadium di Torino. Di recente l'argentino a Espn Argentina ha dichiarato che per lui è fondamentale rimanere nel calcio europeo per garantirsi la possibilità di giocare la Coppa America nel 2024.

Sul giocatore ci sarebbero l'Atletico Madrid e il Barcellona. Sul futuro professionale dell'argentino ha voluto parlare anche Mirko Nicolino, che in un recente tweet su Twitter ha dichiarato che potrebbe rimanere soprattutto se la Juventus dovesse uscire in maniera ideale dalla vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

Il giocatore Di Maria potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

'Se la Juventus dovesse riavere i 15 punti delle plusvalenze e patteggiare per la manovra stipendi senza uscirne con le ossa rotte (capirò vostre eventuali risposte di rabbia, sigh), credo che Angel Di Maria resti per un altro anno a Torino'. Questo il post di Mirko Nicolino su Twitter.

Il giornalista sportivo ha parlato della possibilità di una permanenza dell'argentino nella società bianconera ma molto dipenderà dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

Tanti i commenti al post di Nicolino, un utente ha scritto: 'La Juve fa bene a difendersi con le unghie sulle plusvalenze e a patteggiare sulla manovra stipendi perché nel primo caso ha ragione, nel secondo no. Semplicemente'. La risposta di Mirko Nicolino è stata: 'Anche se nella manovra stipendi avesse torto, le norme prevedono solo sanzioni amministrative, ma ormai l'articolo 4 ce lo mettono anche nel caffè latte'.

Parole importanti quelle del giornalista, sull'argomento hanno commentato diversi addetti ai lavori, fra questi anche il giornalista sportivo Graziano Campi e il noto opinionista Giacomo Scutiero.

Graziano Campi e Giacomo Scutiero sulla manovra stipendi

In una recente intervista a Tv Play di Calciomercato it Graziano Campi ha dichiarato che la Juventus potrebbe ricevere una multa ed 1 o 2 punti di penalizzazione per la manovra stipendi. Ne ha parlato anche l'opinionista Giacomo Scutiero, che sul suo profilo Twitter ha dichiarato che per la manovra stipendi la società bianconera va incontro ad un patteggiamento della pena.