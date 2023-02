La Juventus è sempre al centro delle indiscrezioni di Calciomercato. Negli ultimi giorni è stato accostato ai bianconeri anche Lewis Ferguson, centrocampista scozzese attualmente al Bologna, che sta disputando una stagione importante nella società emiliana.

Come recentemente dichiarato dal suo agente sportivo, interessate al giocatore sarebbero Milan e Juventus: la valutazione del mercato del centrocampista che è di 8 milioni di sterline (ossia circa 9 milioni di euro).

Il centrocampista Ferguson piacerebbe al Milan e alla Juve

'So per certo dell'interesse del Milan e della Juventus.

Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste', sono queste le dichiarazioni di Bill McCurdo in una recente intervista a Off The Record. Il procuratore ha poi aggiunto: "Credo che la richiesta minima sia di 8 milioni di sterline. (...) Ha dovuto imparare la lingua e una nuova cultura e ha fatto molto bene. È molto professionale. Non ho dubbi sul fatto che giocherà in Premier League. Ma credo che se dovesse ricevere la chiamata da un big italiana o tedesca, andrà lì".

Il centrocampista Lewis Ferguson sta disputando una stagione di qualità nel Bologna, con tre gol segnati nel campionato italiano. Il 23enne è in scadenza di contratto a giugno 2026.

Ha giocato il suo primo match con la nazionale maggiore della Scozia nel 2021, fino ad adesso ha disputato quattro presenze dopo aver fatto la trafila nelle rappresentative giovanili, ovvero Scozia under 21 (giocando 11 match) e Scozia under 19 (cinque presenze).

Dopo essere cresciuto nell'Hamilton, si è trasferito nel 2018 nell'Aberdeen, prima del trasferimento nel Bologna nello scorso calciomercato estivo per circa 3,5 milioni di euro.

La su valutazione è dunque più che raddoppiata in meno di un anno.

Il resto del mercato della Juventus

In vista dell'estate la Juventus valuta rinforzi anche per la difesa: in particolare Emil Holm dello Spezia sarebbe l'idea per la fascia destra, al posto di Juan Cuadrado, che va in scadenza di contratto a giugno.

Mentre per la corsia sinistra, per il dopo Alex Sandro (anche lui ormai vicino alla scadenza contrattuale), piacerebbe lo spagnolo Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione, e Carlos Augusto, brasiliano del Monza: la valutazione del brasiliano (legato ai brianzoli fino al giugno 2024) è di circa 5 milioni di euro.