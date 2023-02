La Juventus è al lavoro per cercare di definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Molto dipenderà anche dalle vicende giudiziarie, se la società bianconera dovesse riuscire a qualificarsi alla Champions League ci sarebbero più possibilità di investimenti sul mercato. Ci sono da rinforzare diversi ruoli anche in considerazione delle tante partenze che potrebbero riguardare la società bianconera. Due su tutte quelle di Alex Sandro e Juan Cuadrado [VIDEO], entrambi in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la Juve.

La società avrebbe già trovato i sostituti del brasiliano e del colombiano, parliamo di Alejandro Grimaldo e Emil Holm. Entrambi sarebbero seguiti anche dalla Roma, la scelta dei giocatori potrebbe dipendere dalla partecipazione o meno di Juventus e Roma alla Champions League della stagione 2023-2024.

Possibile rinforzi per le fasce difensive Grimaldo e Holm

Secondo La Gazzetta dello Sport fra i giocatori seguiti dalla Juventus per le fasce difensive ci sono Alejandro Grimaldo e Emil Holm. Lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, anche lui come il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero dopo essere andato in scadenza contrattuale con il Benfica.

Altro nome per la fascia sinistra difensiva è quello di Carlos Augusto, brasiliano del Monza in scadenza di contratto con la società lombarda a giugno 2024. Sarebbe un nome gradito anche perché arriverebbe ad un prezzo vantaggioso ed avrebbe un ingaggio minore rispetto allo spagnolo del Benfica. Per quanto riguarda invece la fascia destra piace molto Emil Holm, svedese dello Spezia che sta disputando una stagione importante nella società ligure.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Rinforzi quelle per le fasce difensive che sono importanti anche in previsioni delle possibili partenze di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Per la fascia destra difensiva sarà valutato anche Andrea Cambiaso, che ritornerà dal prestito al Bologna a giugno.

Per questo la Juventus potrebbe aspettare eventualmente prima di fare un investimento sulla fascia destra difensiva. Diverso è il discorso per quella sinistra, dove servirà un acquisto in sostituzione di Alex Sandro.

Il mercato della Juve

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di altri giocatori importanti della rosa bianconera. Sono in scadenza di contratto anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot, la loro permanenza a Torino potrebbe dipendere dalla qualificazione o meno della società bianconera alla Champions League. Potrebbe invece non essere riscattato il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain considerando la stagione fino ad adesso deludente del giocatore.