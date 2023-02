Una nuova possibilità di mercato sembrerebbe profilarsi all'orizzonte per l'Inter: in estate andrà in scadenza il contratto di Alex Sandro con la Juventus e il club nerazzurro potrebbe chiudere l'ingaggio del difensore brasiliano a parametro zero.

L'idea per la difesa a parametro zero: Alex Sandro dalla Juventus

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando diversi profili per rinforzare la difesa del prossimo anno ha disposizione del tecnico Simone Inzaghi; l'Inter dovrà fare i conti con la partenza di Milan Skriniar che in estate raggiungerà il Paris Saint Germain.

Tra i nomi nella lista dei direttori sportivi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio figurerebbe anche Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno 2023 e già libero di accordarsi con altri club per la prossima stagione.

Il club bianconero non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto al suo difensore brasiliano ed un suo addio alla Juventus sembrerebbe molto probabile; l'Inter vorrebbe approfittare della possibilità e ingaggiare il giocatore senza pagarne il cartellino al club.

Le statistiche e la carriera di Alex Sandro

In questo campionato di Serie A il difensore brasiliano ha disputato 19 partite con un assist a referto: la sua percentuale di titolarità è del 67% in questa stagione 2022/2023 nella Juventus.

Alex Sandro era stato acquistato dalla società bianconera nel luglio 2015 dal Porto per una cifra vicina ai 28 milioni di euro: lo stipendio del difensore brasiliano è di circa 6 milioni di euro all'anno.

La sua carriera tra i professionisti è iniziata nel 2010 con l'Atletico PR in Brasile, per poi passare al Maldonato in Uruguay per 2,2 milioni di euro.

Nel marzo del 2010 viene ceduto dal Maldonato al Santos in Brasile in prestito; il ritorno al Maldonato nell'estate del 2011 segna anche il suo passaggio al Porto per una cifra vicina ai 9,6 milioni di euro.

Le alternative per la difesa nerazzurra

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando altri profili per la difesa della prossima stagione: sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio figurerebbero anche i nomi di Demiral dell'Atalanta e Smalling dalla Roma.

Per il primo le difficoltà di un suo trasferimento starebbero nel conguaglio richiesto dall'Atalanta, ritenuto eccessivo per un giocatore che fra qualche anno andrà in scadenza; per Chris Smalling il discorso sarebbe differente, in quanto il giocatore potrebbe lasciare la capitale a parametro zero in questa estate e l'Inter potrebbe chiudere la trattativa con il giocatore nei prossimi mesi.

Il sogno per l'Inter in difesa rimarrebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma il suo cartellino valutato 30 milioni di euro sembrerebbe essere fuori budget per le casse nerazzurre.