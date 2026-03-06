Dopo il pareggio in rimonta contro la Roma, la Juventus vuole ritornare alla vittoria per continuare a rimanere attaccata al treno Champions League. Domani ore 20:45 all'Allianz, i bianconeri ospitano il Pisa di Oscar Hiljermark che arriva dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. Spalletti conferma il suo 4-2-3-1 e ritrova Locatelli in mezzo al campo, mentre Hiljemark si affida a Moreo in attacco.

4-2-3-1 per Spalletti, conferme per Bremer e McKennie

Spalletti riparte dal suo collaudato 4-2-3-1 e dalle certezze in diversi punti del campo. La prima è sicuramente il rientro di Bremer in difesa.

Il brasiliano ha smaltito definitivamente il fastidio all'adduttore e dopo il match dell'Olimpico si candida ad una maglia da titolare anche contro il Pisa. Discorso simile anche a centrocampo dove Spalletti ritrova il capitano Manuel Locatelli che insieme a Thuram comporrà la diga davanti alla difesa. In attacco fari puntati su Jonathan David che in questa ultima parte di stagione si giocherà le chance di riconferma anche nella prossima stagione. Il canadese sarà sostenuto dal trio di mezze formato da Yildiz, McKennie e Conceicao che è reduce dalla bella rete contro la Roma.

Capitolo portiere: Perin resta in vantaggio su Di Gregorio e potrebbe esser confermato dopo le sfide contro giallorossi e Galatasaray.

Le prossime partite saranno quindi fondamentali per capire il futuro della porta della Vecchia Signora con la dirigenza che valuta diversi profili come Carnesecchi, Vicario, Provedel ed Alisson.

3-4-2-1 per il Pisa, Hiljemark conferma Moreo

Buone prestazioni per il Pisa ma nessun punto nelle ultime due partite con la formazione di Oscar Hiljermark che cerca tre punti vitali per la corsa alla salvezza. Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico svedese dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime uscite con la certezza in attacco che risponde al nome di Stefano Moreo, autore di cinque reti in campionato. Il classe 93 dovrebbe completare il tandem offensivo assieme a Durosinmi, in vantaggio su Tramoni.

A centrocampo spazio a capitan Aebischer coadiuvato da Loyola e Marin mentre sulle corsie spazio a Tourè ed Angori, in vantaggio sull'ex Iling Junior; dalla panchina anche l'altro ex Juan Cuadrado, arma importante a gara in corso. Tra i pali possibile conferma per Nicolas, viste le condizioni non perfette di Semper e Scuffet.

Statistiche e probabili formazioni

Sono quattro i precedenti tra le due compagini in quel di Torino che vedono la Juventus sempre vittoriosa. L'ultimo incrocio risale al gennaio del 91 quando i bianconeri s'imposero per 4-2, mentre nel match d'andata la Vecchia Signora ha ottenuto la vittoria grazie al 2-0 firmato Kalulu ed Yildiz.

Juventus(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Pisa(3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Tourè, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi.