Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il nome di Khephren Thuram sarebbe finito con forza sui taccuini di due colossi della Premier League come Liverpool e Manchester United. I due club, accomunati dalla necessità di rinforzare il centrocampo con profili giovani e di qualità, sarebbero pronti a fare sul serio nella prossima estate, arrivando a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il mediano francese. Somme importanti, ma non proibitive per le big inglesi, abituate a muoversi su cifre ben superiori rispetto agli standard del calcio italiano.

La Premier League tenta Thuram: cifre monstre sul tavolo

Arrivato a Torino come uno dei colpi più interessanti della recente campagna acquisti, Thuram ha saputo imporsi rapidamente come uno dei pilastri del centrocampo bianconero. La sua forza fisica, unita a una sorprendente qualità palla al piede e a una crescente personalità, non è passata inosservata oltre Manica. Liverpool e Manchester United, vedrebbero nel classe 2001 il profilo ideale attorno al quale costruire il proprio reparto centrale per gli anni a venire. Secondo i rumors, la disponibilità economica dei due club permetterebbe di spingersi fino a cifre che, in Serie A, rappresentano ormai un’eccezione. Un’offerta da 70 milioni circa, se confermata, costringerebbe la Juventus a una riflessione profonda, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che il club si porta dietro ormai da diverse stagioni.

La posizione della Juventus e le possibili alternative

Dal punto di vista tecnico, la Juventus considera Thuram uno dei cardini su cui ripartire nella prossima stagione insieme a Luciano Spalletti. Il francese incarna perfettamente l’idea di calcio dinamico e intenso che il tecnico toscano vorrebbe sviluppare, ed è per questo che alla Continassa la volontà sarebbe quella di trattenerlo. Tuttavia, davanti a un’offerta fuori mercato, anche un profilo ritenuto centrale potrebbe diventare sacrificabile. Incassare una cifra simile consentirebbe infatti al club bianconero non solo di individuare l’erede di Thuramcon Ismael Koné del Sassuolo tra i nomi monitorati – ma anche di intervenire in altri reparti scoperti, in primis l’attacco. Insomma, la tentazione inglese è forte e l’estate che verrà potrebbe trasformarsi in un bivio cruciale per il futuro della Juventus.
