Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il nome di Khephren Thuram sarebbe finito con forza sui taccuini di due colossi della Premier League come Liverpool e Manchester United. I due club, accomunati dalla necessità di rinforzare il centrocampo con profili giovani e di qualità, sarebbero pronti a fare sul serio nella prossima estate, arrivando a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il mediano francese. Somme importanti, ma non proibitive per le big inglesi, abituate a muoversi su cifre ben superiori rispetto agli standard del calcio italiano.

La Premier League tenta Thuram: cifre monstre sul tavolo

Arrivato a Torino come uno dei colpi più interessanti della recente campagna acquisti, Thuram ha saputo imporsi rapidamente come uno dei pilastri del centrocampo bianconero. La sua forza fisica, unita a una sorprendente qualità palla al piede e a una crescente personalità, non è passata inosservata oltre Manica. Liverpool e Manchester United, vedrebbero nel classe 2001 il profilo ideale attorno al quale costruire il proprio reparto centrale per gli anni a venire. Secondo i rumors, la disponibilità economica dei due club permetterebbe di spingersi fino a cifre che, in Serie A, rappresentano ormai un’eccezione. Un’offerta da 70 milioni circa, se confermata, costringerebbe la Juventus a una riflessione profonda, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che il club si porta dietro ormai da diverse stagioni.

La posizione della Juventus e le possibili alternative

Dal punto di vista tecnico, la Juventus considera Thuram uno dei cardini su cui ripartire nella prossima stagione insieme a Luciano Spalletti. Il francese incarna perfettamente l’idea di calcio dinamico e intenso che il tecnico toscano vorrebbe sviluppare, ed è per questo che alla Continassa la volontà sarebbe quella di trattenerlo. Tuttavia, davanti a un’offerta fuori mercato, anche un profilo ritenuto centrale potrebbe diventare sacrificabile. Incassare una cifra simile consentirebbe infatti al club bianconero non solo di individuare l’erede di Thuram – con Ismael Koné del Sassuolo tra i nomi monitorati – ma anche di intervenire in altri reparti scoperti, in primis l’attacco. Insomma, la tentazione inglese è forte e l’estate che verrà potrebbe trasformarsi in un bivio cruciale per il futuro della Juventus.