Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus e l'Inter sarebbero pronte a sfidarsi nella prossima estate per Federico Baschirotto, roccioso centrale difensivo del Lecce. La Juve e l'Inter, inoltre, starebbero valutando anche il profilo di Emil Holm, terzino destro classe 2000 dello Spezia.

Calciomercato, Juventus e Inter avrebbero messo gli occhi su Baschirotto, ma occhio alla Roma e al Milan

La Juventus e l'Inter, nella prossima campagna acquisti estiva, potrebbero sfidarsi per il profilo di Federico Baschirotto. Entrambe le società dovrebbero, infatti, cercare rinforzi in difesa, in quanto la Juve potrebbe salutare Leonardo Bonucci, che in questa annata tra scelte tecniche e problemi fisici ha giocato con il contagocce, mentre l'Inter, quasi certamente, dovrà sostituire Milan Skriniar, centrale slovacco che, a fine stagione, si dovrebbe liberare a parametro zero per raggiungere Messi e Mbappé al PSG.

Baschirotto, dal canto suo, si sta rendendo protagonista di un'annata di assoluto livello a capo di una difesa del Lecce che, in questo campionato, può essere considerato la vera sorpresa. Per questo motivo, la Juventus e l'Inter starebbero fiutando il colpo, consapevoli di poter presentarsi dal direttore sportivo dei pugliesi, Pantaleo Corvino, con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, somma che potrebbe bastare per strappare l'arcigno difensore italiano ai salentini. Su Baschirotto però, ci sarebbe sullo sfondo anche l'attenzione della Roma di José Mourinho che potrebbe perdere a fine anno Chris Smalling a parametro zero e il Milan di Stefano Pioli, sempre a caccia di giovani calciatori.

L'Inter e la Juventus potrebbero non sfidarsi solo per Baschirotto ma anche per Holm dello Spezia

Oltre a Federico Baschirotto, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi in sede di Calciomercato anche per il profilo di Emil Holm. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, entrambe le società avrebbero puntato il terzino svedese in forza allo Spezia.

Il classe 2000, attualmente verrebbe valutato circa 3 milioni di euro ma, vista la giovane età del calciatore, il contratto che lo lega alla formazione ligure fino al 2026 e le potenzialità che sta mostrando in campionato, il suo prezzo è destinato a salire rapidamente. Oltre ad Holm, Juventus ed Inter seguirebbero altri profili per il ruolo di terzino destro, come ad esempio Alejandro Grimaldo: il laterale del Benfica andrà in scadenza di contratto con la compagine portoghese a fine campionato ed il suo profilo piacerebbe a diversi club europei, come il Real Madrid.