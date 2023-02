La Juventus nelle ultime stagioni ha lavorato molto in ottica settore giovanile, basti pensare che dalla Next Gen sono passati giocatori come Miretti, Fagioli, Soulé e Iling Junior che oggi rappresentano una consolidata realtà a livello di prima squadra.

In quest'ottica va letto il possibile interessamento, riportato dal portale spagnolo Il Mundo Depertivo, nei riguardi di Cade Cowell, punta classe 2003 del San José Earthquakes della Major League Soccer. In attesa dell'inizio di questa stagione, il giovane calciatore ha già disputato dal suo esordio nella MLS 81 match segnando 9 gol.

Non un goleador dunque ma di certo un calciatore con qualità importanti oltre ad avere una buona duttilità con possibilità di impiego sulla fascia sinistra o nel ruolo di punta centrale. Su Cowell ci sarebbero anche Milan, Bayern Monaco e Newcastle.

Possibile l'acquisto del talento Cowell

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Cade Cowell, nazionale americano classe 2003 attualmente al San José Earthquakes. Il giovane sta dimostrando tutta la sua bravura nel campionato americano e dopo tre stagioni potrebbe lanciarsi nel calcio europeo. Sul giocatore ci sarebbero anche il Milan, il Newcastle e il Bayern Monaco.

Cowell ha anche già giocato il suo primo match con la nazionale americana a dicembre 2021 ed ha un contratto in scadenza a giugno 2025.

La sua valutazione di mercato è di circa 5 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementarsi soprattutto se le altre società menzionate decideranno di fare una vera e propria offerta. Dopo McKennie, comunque già ceduto, la Juventus potrebbe quindi acquistare un altro americano. Sarebbe però un investimento per il futuro, considerando la giovane età il ragazzo potrebbe infatti fare esperienza eventualmente nella Juventus Next Gen o in prestito in una società di Serie A.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe avere sempre più giovani nella rosa a partire dalla stagione 2023-2024. Si attendono al riguardo in primis i ritorni di Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia dal Monza. Il primo potrebbe far parte della rosa, possibile un'altra stagione in prestito invece per il centrocampista cresciuto nell'under 23 bianconera.

Dovrebbe far parte della Juventus 2023-2024 anche Andrea Cambiaso, che sarebbe stato vicino al ritorno nella società bianconera già nel mercato di gennaio. E' stato il Bologna, società in cui si trova in prestito, a volerlo confermare fino a giugno.