La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante i prossimi mesi. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie e dalla possibilità per i bianconeri di disputare o meno le competizioni europee. Partecipare in Champions League significherebbe garantirsi almeno 30 milioni di euro, utili non solo per il bilancio societario ma anche per il mercato. Per questo in caso di mancata di qualificazione non sono da scartare cessioni pesanti. Si parla molto della possibile partenza di Bremer, arrivato per circa 49 milioni di euro nel recente Calciomercato estivo.

Sul giocatore ci sarebbe l'Atletico Madrid, che potrebbe decidere di offrire il cartellino di Rodrigo De Paul ed aggiungere una parte cash considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

De Paul possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di lasciar partire Bremer nel calciomercato estivo. Fra le società interessate al brasiliano ci sarebbe l'Atletico Madrid che potrebbe offrire Rodrigo De Paul (valutato circa 30 milioni di euro) e 20 milioni di euro. L'argentino piace molto a Massimiliano Allegri perché bravo a garantire equilibrio e qualità a centrocampo. Per quanto riguarda il brasiliano, la sua stagione gradualmente è migliorata nelle prestazioni, soprattutto quando Allegri ha deciso di affidarsi alla difesa a tre.

Le prestazioni peggiori del brasiliano probabilmente sono state quelle contro il Napoli e l'Atalanta, per il resto ha dato garanzie importanti dal punto di vista difensivo. Diversa invece la situazione di Rodrigo De Paul, che non è considerato un titolare da Simeone e che dopo essere stato acquistato dall'Atletico Madrid nel calciomercato estivo del 2021 per circa 40 milioni di euro, non ha inciso come ci si aspettava.

Per questo la sua valutazione di mercato è diminuita nell'ultima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altre cessioni, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. Uno che potrebbe lasciare Torino in caso di offerta da almeno 100 milioni di euro è Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi e spagnole.

C'è anche da decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi sembrerebbe certa la partenza del colombiano, il brasiliano invece potrebbe rimanere un'altra stagione così come l'argentino. La permanenza del francese dipenderà anche dall'offerta d'ingaggio della società bianconera al giocatore.