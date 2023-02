Inter e Juventus potrebbero perdere Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic questa estate; le ultime news al riguardo, lanciate dalla Spagna e riprese da calciomercatowe.it e interlive.it, parlerebbero di un forte interesse per entrambi del Real Madrid che potrebbe presentarsi con offerte importanti sia a Milano che a Torino.

Il Real Madrid su Vlahovic e Lautaro

Secondo le ultime news di Calciomercato, il Real Madrid vorrebbe dunque rinforzare il suo attacco per la prossima stagione mettendo a segno dei colpi di caratura internazionale: i primi nomi sulla lista di Florentino Perez sembrerebbero essere quelli di Dusan Vlahovic della Juventus e Lautaro Martinez dell'Inter.

Il Real Madrid starebbe in particolare preparando un'offerta vicina ai 90 milioni di euro per uno dei due bomber che militano in Italia; più probabile che la dirigenza madrilena scelga di optare per l'avanti serbo della Juventus, che sembrerebbe poter lasciare il club bianconero in caso di mancata partecipazione alle prossime coppe europee.

Più complessa la strada che porterebbe a Lautaro Martinez, che sarebbe il preferito di Carlo Ancelotti, la cui volontà però di continuare con i nerazzurri sembrerebbe più esplicita, soprattutto dopo essere diventato capitano dell'Inter. Anche il prezzo di Lautaro oscillerebbe tra 80 e 90 milioni di euro.

I numeri di Lautaro Martinez

L'attaccante argentino in questo campionato di Serie A ha disputato 23 partite segnando 13 reti e fornendo 4 assist ai compagni; in Champions League Lautaro Martinez ha giocato 6 partite segnando 2 gol e con 1 assist a referto.

L'attaccante era stato acquistato nell'estate del 2018 dal Racing per una cifra vicina ai 25 milioni di euro; il suo stipendio attuale è di circa 6 milioni di euro a stagione.

Le statistiche di Dusan Vlahovic

L'attaccante serbo della Juventus in questo campionato di Serie A ha giocato solamente 13 partite, per via del susseguirsi di affaticamenti collegati alla pubalgia che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco, con 8 reti all'attivo e 2 assist; in Champions League ha disputato 5 partite con 1 gol ed 1 assist.

Vlahovic è stato acquistato nel gennaio 2022 come rinforzo per il mercato invernale dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 75 milioni di euro e guadagna circa 7 milioni netti l'anno.

La Fiorentina aveva acquistato l'attaccante serbo dal Partizan Belgrado nel luglio 2018 per 3,2 milioni di euro, per aggregarlo nel finale della stagione con la Primavera del club viola; l'attaccante è poi stato promosso in prima squadra a inizio 2019. Il resto è storia recente con l'esplosione e il conseguente passaggio alla Juventus.