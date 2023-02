Il portiere dell'Inter Andres Onana avrebbe attirato le attenzioni del Barcellona che potrebbe acquistarlo per 30 milioni di euro nella prossima estate: la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a Michele Di Gregorio del Monza come sostituto ma anche a Vicario dell'Empoli.

L'idea del Barcellona, Onana dall'Inter

La dirigenza catalana starebbe riflettendo sull'eventuale acquisto di Andres Onana dopo le attuali brillanti prestazioni del portiere dell'Inter soprattutto in Champions League; secondo i rumor dalla Spagna, l'offerta potrebbe concretizzarsi nella prossima estate.

L'Inter dal canto suo ha acquisito le prestazioni di Andres Onana a parametro zero nella scorsa estate e pertanto potrebbe accettare un'eventuale cessione del portiere, anche se ultimamente ha trovato la titolarità nella formazione di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra avrebbe già fissato il prezzo del suo portiere: almeno 30 milioni di euro con pagamento cash in un'unica soluzione.

La cifra richiesta dal club nerazzurro servirebbe non solo per andare poi ad acquistare un nuovo portiere come sostituto di Andres Onana, ma anche essere utilizzata per nuovi investimenti nella parte mediana del campo; ultimamente la dirigenza dell'Inter avrebbe intensificato i colloqui con l'agente di Franck Kessie, che potrebbe vestire nerazzurro nella prossima stagione, proprio provenendo dal Barcellona.

Il possibile sostituto di Andres Onana: Michele Di Gregorio del Monza

La società di Viale della Liberazione avrebbe già individuato comunque un possibile prospetto per il portiere del futuro, a prescindere dalla possibile cessione di Andres Onana; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero attenzionando il portiere del Monza Michele Di Gregorio per un suo ritorno all'Inter nella prossima stagione.

Il portiere del Monza infatti è cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma è stato ceduto a titolo definitivo lo scorso anno al club brianzolo in virtù della clausola che obbligava al riscatto del prestito del giocatore in caso di promozione in Serie A, avvenuta nella scorsa stagione.

Pertanto Michele Di Gregorio è divenuto a tutti gli effetti un giocatore del Monza nella scorsa estate, con il pagamento di 4 milioni di euro alla società nerazzurra che oggi starebbe ragionando su un suo ritorno ma stavolta nella prima squadra, dopo un passato nelle giovanili e nella Primavera dell'Inter.

I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la trattativa, e sul piatto potrebbe finire anche il discorso del cartellino di Stefano Sensi, in prestito dai nerazzurri al Monza, che potrebbe passare a titolo definitivo ai brianzoli in cambio di una corsia preferenziale per il portiere Michele Di Gregorio.