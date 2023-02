La Juventus è attesa da settimane impegnative non solo per il calcio giocato ma anche per le vicende giudiziarie. Sui social negli ultimi giorni hanno avuto clamore mediatico le dichiarazioni del pubblico ministero Santoriello e non commentate da Abodi, che in un video risalente nel 2019 aveva dichiarato il suo odio calcistico per la Juventus. Diversi tifosi bianconeri non hanno nascosto il fatto che c'è il timore che la società bianconera venga giudicata in parte anche dal sentimento popolare. E a proposito di tifo, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha voluto parlare del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della società bianconera dichiarando in aggiunta che il procuratore Figc Chiné è, a detta del giornalista sportivo, tiepidamente juventino.

Il giornalista Zazzaroni ha parlato del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni

'Se la Juve vedrà confermata la penalizzazione, la reazione juventina sarà più pesante che nel 2006'. Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni in riferimento al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che presenterà la Juventus per cercare di annullare la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello, dopo che il procuratore Figc Chiné aveva chiesto inizialmente 9 punti di penalizzazione.

Proseguendo le sue dichiarazioni il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Se invece il Collegio di Garanzia del Coni rimanderà le conclusioni della Corte Federale d'Appello alla procura federale e quindi a Giuseppe Chiné, che mi dicono sia tiepidamente juventino, si parlerà di giustizia stuprata'.

Parole importanti quelle di Ivan Zazzaroni, di certo in molti hanno parlato della penalizzazione sul caso plusvalenze, gran parte degli addetti ai lavori sono convinti che la Juventus possa vincere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Da Bellinazzo, che non capisce il motivo di un processo sportivo per le plusvalenze agli avvocati D'Onofrio e Afeltra, il primo ad esempio si aspettava un'ammenda pecunaria, il secondo ha dichiarato che quello della Juve non può essere considerato un illecito grave, ripetuto e prolungato.

Le dichiarazioni di Zazzaroni sulla Juventus

Il giornalista Zazzaroni ha dichiarato in una recente puntata di Pressing che un'eventuale retrocessione della Juventus in Serie B potrebbe pesare in maniera evidente per la Serie A considerando che la società bianconera rappresenta il 35% del target del calcio italiano. Ha dichiarato: 'Parlando con presidenti e gente della politica sento un'aria pesante, probabilmente la Juve subirà un'altra penalizzazione'.

La speranza per società e tifosi è che Il Collegio di Garanzia del Coni possa annullare la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. C'è poi la manovra stipendi, che è stata prorogata di 40 giorni e con l'iter procedurale che potrebbe iniziare a maggio.