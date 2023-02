La dirigenza dell'Inter è al lavoro per ricercare rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione: il nome proposto, in queste ultime ore, sarebbe quello di Moussa Dembele del Lione.

L'attaccante francese è in scadenza di contratto nel giugno 2023: i nerazzurri vorrebbero riuscire ad ottenere le prestazioni del giocatore a parametro zero, puntando sull'appeal internazionale del club.

L'idea per l'attacco dell'Inter: Moussa Dembele

L'attaccante classe 1996 non sta trovando molto spazio nel Lione in Ligue1, con solo il 31% dei minuti a disposizione giocati in stagione; per questo l'entourage del giocatore non avrebbe ancora firmato il rinnovo con il club francese e vorrebbe ragionare su nuove destinazioni per il futuro.

L'Inter starebbe cercando un nuovo profilo in attacco per sostituire l'eventuale partenza di Joaquin Correa che il club ha messo sul mercato: 'El Tucu' potrebbe partire a fine anno con destinazione Siviglia.

Inoltre, anche la situazione di Romelu Lukaku non è ancora ben chiara, con il prestito dal Chelsea che scade a fine anno e con la dirigenza nerazzurra che vorrebbe ridiscutere l'operazione con condizioni migliori e con uno sconto cospicuo sul rinnovo.

Per questo motivo, Marotta ed Ausilio si starebbero muovendo verso nuovi prospetti da individuare tra i numerosi parametri zero che si trovano in Europa. Moussa Dembele sembra rispondere a questi requisiti: il club nerazzurro potrebbe avviare i contatti col giocatore per iniziare le trattative per un suo trasferimento a Milano in estate.

L'alternativa a Moussa Dembele potrebbe essere Firmino del Liverpool

L'Inter ha messo gli occhi anche su Roberto Firmino del Liverpool, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Il suo ingaggio, però, rappresenterebbe il vero ostacolo per lo sviluppo di una possibile trattativa.

Invece, Moussa Dembele, che guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione, rientrerebbe meglio nei parametri economico-finanziari fissati da Steven Zhang e quindi potrebbe diventare un vero obiettivo per i nerazzurri.

Le statistiche di Dembele in questa stagione

Moussa Dembele ha giocato solamente 15 partite in Ligue1, segnando 2 reti e ricevendo una ammonizione; in Coppa di Francia ha disputato 3 gare fornendo un assist ai compagni.

Il rientro di Lacazette nell'Olympique Lione ha rallentato la crescita del giocatore e ne ha chiuso gli spazi in attacco; lo scorso anno, infatti, Dembele aveva realizzato 22 reti complessive e 5 assist, un ruolino da vero bomber, sceso drasticamente in questa stagione.

L'Inter potrebbe essere la squadra giusta per il rilancio della carriera del ventisettenne attaccante francese, soprattutto in considerazione della carenza nel parco attaccanti della squadra nerazzurra.