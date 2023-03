La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per riuscire a trovare un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione: l'ultimo nome emerso dai rumor di calciomercato sarebbe quello dell'italiano Samuele Ricci, mezzala del Torino.

Il centrocampo nerazzurro del futuro parla italiano

L'Inter starebbe ragionando su un centrocampo tutto italiano per la prossima stagione, con l'unica eccezione di Calhanoglu sulla mediana: da destra a sinistra sarebbero tutti italiani e possibili nazionali, Matteo Darmiam, Federico Dimarco, Nicolò Barella e l'ultima idea di mercato rappresentata da Samuele Ricci.

Il centrocampista del Torino si sta mettendo in luce in quest'ultimo campionato, trascinando i granata verso la lotta per un posto in Europa: su di lui si sarebbero mossi diversi osservatori di alcune squadre di Serie A tra cui l'Inter che vorrebbe provare a formulare un'offerta per Samuele Ricci nella prossima finestra di mercato.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per trovare una formula che possa soddisfare le richieste economiche del Torino, che secondo alcune fonti potrebbero essere vicine ai 10 milioni di euro, e allo stesso tempo rimanere nei parametri economico finanziari impostati dal Presidente Steven Zhang. L'accesso ai quarti di finale di Champions League potrebbe dare una grossa mano in termini di liquidità per poter operare al meglio sul prossimo mercato in entrata.

L'interesse del Milan sul centrocampista del Torino

Il centrocampista della formazione granata avrebbe attirato l'interesse anche del Milan, che vorrebbe proporre una possibile contropartita tecnica per provare a convincere il Torino a cedere il giocatore nella prossima estate.

Secondo le voci che filtrano da Milanello, la società rossonera potrebbe proporre il cartellino di Pobega più un conguaglio da quantificare per arrivare a Samuele Ricci e convincere i granata a privarsi del centrocampista classe 2001.

Il Milan avrebbe l'intenzione di proporre sulla mediana la coppia Tonali - Ricci, che potrebbe avere un futuro anche in azzurro.

I numeri di Samuele Ricci

Il centrocampista italiano classe 2001 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Empoli per poi passare al Torino in presti nel 2021; il club granata ha poi acquistato il cartellino di Samuele Ricci a titolo definitivo nell'estate del 2022 per circa 8,5 milioni di euro.

In questa stagione Samuele Ricci ha disputato 17 partite in Serie A con la maglia del Torino, segnando una rete e fornendo un assist ai compagni.

Il centrocampista ha già esordito nella nazionale maggiore nel luglio 2022, collezionando fino ad ora due presenze totali.