La dirigenza sportiva dell'Inter dovrà fronteggiare in estate diverse sfide sul mercato ed una di queste riguarda il possibile assalto di alcuni top club della Premier League a Marcus Thuram; la società nerazzurra non vorrebbe privarsi del suo centravanti ma a fronte di offerte importanti, vicine a 70-80 milioni di euro, saranno sviluppati alcuni ragionamenti strategici per valutare l'eventuale trasferimento del centravanti francese, acquisito a parametro zero nella scorsa estate dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach.

Thuram piace in Premier League: Chelsea, Tottenham e Manchester United su di lui

Complice un'annata decisamente al di sopra delle aspettative - 12 gol e 12 assist in 32 presenze in Serie A e un gol e un assist in 8 partite totali disputate in Champions League -, Marcus Thuram sarebbe così finito nel mirino di Chelsea, Tottenham e Manchester United che presto potrebbero cercare di aprire dei tavoli di dialogo con il club nerazzurro.

Una sua cessione potrebbe fruttare all'Inter intorno ad 80 milioni di euro, una cifra che potrebbe dare al club nerazzurro la flessibilità finanziaria necessaria per rafforzare altre aree della squadra o lo stesso attacco: alle porte tra l'altro c'è l'Europeo e in caso di una kermesse giocata su alti livelli, il figlio di Lilian potrebbe vedere il proprio valore rafforzarsi o addirittura crescere ulteriormente.

L'eventuale partenza di Thuram ed il modulo di Inzaghi: i possibili arrivi da Gudmundsson a Zirkzee

Se l'Inter dovesse decidere di cedere Thuram, Marotta e Ausilio dovrebbero cercare un sostituto adeguato per affiancare Lautaro Martinez, con i nomi di Gudmundsson e di Zirkzee in prima linea nei desideri del club. Data la liquidità acquisita in caso di addio del francese e considerato che potrebbero lasciare Milano sia Sanchez che Arnautovic, non è escluso che la società non possa addirittura decidere di puntare entrambi i calciatori rivelazione di Genoa e Bologna per ridisegnare completamente il fronte offensivo.

In alternativa, la società nerazzurra potrebbe dirottare parte degli introiti sul reparto difensivo: al riguardo si seguono soprattutto i profili di Buongiorno del Torino, che costa attorno a 40 milioni di euro, e Bento, portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense che verrebbe ingaggiato in prima battuta come vice Sommer per poi diventare il titolare tra i pali dopo un periodo di adattamento.