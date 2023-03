La Juventus sta vivendo una delle sue stagioni più difficili della storia recente. Le vicende giudiziarie sono diventate quasi più importanti rispetto al calcio giocato: il caso plusvalenze ha portato 15 punti di penalizzazione in attesa di conoscere l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni.

A parlare della Juventus di recente è stato Federico Bernardeschi, ex giocatore della società bianconera che dal recente calciomercato estivo ha deciso di accettare l'offerto del Toronto andando a giocare il campionato americano. In una recente intervista a TLN Soccer il centrocampista ha parlato del momento difficile della società bianconera ma ha voluto elogiare proprietà, dirigenza e giocatori che hanno reagito alla grande ad un momento in cui le vicende giudiziarie stanno pesando sui risultati sportivi.

Il centrocampista Bernardeschi ha parlato della Juventus

'Un campionato strano per la Juventus, perché ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra'. Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in una recente intervista a TLN Soccer. Il centrocampista del Toronto ha aggiunto: 'Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi'. Una situazione difficile ma la squadra ha dimostrato di saper reagire. Ha aggiunto: 'La Juve ha un dna, un carattere particolare e non è facile da buttare giù'. Secondo Bernardeschi la Juventus battaglierà con tutte anche in questo finale di stagione. A conferma di questo anche l'ottima vittoria della squadra bianconera contro l'Inter nel match prima della pausa nazionali.

La squadra di Allegri è ancora in lotta per due competizioni importanti come la Coppa Italia e l'Europa League. A tal riguardo sarà decisivo il mese di aprile, quando i bianconeri nella competizione nazionale giocheranno la semifinale contro l'Inter e nella competizione europea i quarti di finale contro lo Sporting Lisbona.

Il giocatore Bernardeschi ha giocato cinque stagioni nella Juventus

Il centrocampista Federico Bernardeschi non è la prima volta che elogia la Juventus e i suoi ex compagni di squadra, segnale evidente del legame che il giocatore ha ancora con la società bianconera. Sono cinque le stagioni che il centrocampista ha giocato a Torino raccogliendo 134 match e segnando 8 gol. Nella società bianconera ha vinto tre campionati, 2 Supecoppe italiane e 2 Coppe Italia. La competizione più importante vinta però rimane quella con la nazionale italiana, l'Europeo nel 2021.