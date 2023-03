La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nella prossima estate. Si cercano rinforzi importanti per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Non è un caso che la società bianconera stia continuando ad investire sulla Juventus Next Gen, la seconda formazione che ha permesso a molti giovani di crescere e di arrivare fino alla prima squadra.

Basti pensare a Soulé, Miretti, Iling-Junior, senza dimenticare Fagioli, il quale nella scorsa stagione ha giocato in prestito all Cremonese prima di ritornare a Torino.

La Juventus starebbe puntando su un nuovo talento per la Next Gen, un giocatore che - come sottolineato da Gianluca Di Marzio - la compagine torinese starebbe seguendo dal mercato estivo dell'anno scorso.

Stiamo parlando del portiere 19enne Aleksander Bobek del LKS Lodz.

Possibile offerta della Juventus per Bobek

"La Juventus Next Gen torna su Aleksander Bobek del LKS Lodz. Già in estate i bianconeri hanno cercato il giocatore e all’apertura del prossimo mercato insisteranno nuovamente per lui". Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in merito all'interesse della società bianconera per l'estremo difensore polacco.

Bobek viene considerato in patria come uno dei migliori talenti polacchi. Qualora si trasferisse a Torino, avrebbe la possibilità di crescere nella seconda squadra della Juventus per poi essere gradualmente promosso in prima squadra. Il suo contratto con il LKS Lodz è in scadenza nel giugno del 2024, dunque durante il prossimo Calciomercato estivo potrebbe essere acquistato ad un prezzo conveniente.

Nazionale under 19 della Polonia, in questa stagione finora ha disputato 14 match con il LKS Lodz in Fortuna 1 Liga (il campionato cadetto polacco) subendo 15 gol e accumulando 3 clean-sheet. In prospettiva potrebbe diventare il sostituto del connazionale Szczesny, il cui contratto con la Juventus scadrà nel giugno del 2024.

Per questo motivo, se dovesse arrivare un'offerta importante, l'ex Roma potrebbe lasciare Torino anche a luglio.

Il mercato della Juventus: Rovella dovrebbe rientrare a Torino

Rimanendo in tema giovani, sono diversi i giocatori che faranno rientro a Torino a giugno dopo essere stati in prestito in altre squadre di Serie A. È il caso di Rovella, centrocampista attualmente al Monza che potrebbe sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint-Germain.

Da valutare il futuro di un altro giovane che gioca nel Monza, Filippo Ranocchia, oltre alle questioni riguardanti Andrea Cambiaso (attualmente al Bologna) e Koni De Winter (Empoli).

Cambiaso potrebbe far parte dell'organico della Juventus nella stagione 2023-2024. Invece, per quanto riguarda De Winter, verranno fatte le dovute valutazioni soltanto al termine del campionato che sta disputando ad Empoli.