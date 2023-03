Secondo delle recenti indiscrezioni di Calciomercato il centrocampista brasiliano Arthur Melo difficilmente sarà riscattato da Liverpool a fine stagione e quindi dovrebbe far ritorno alla Juventus. A quel punto però non dovrebbe rimanere a Torino, ma potrebbe essere ceduto in prestito nel campionato brasiliano, dove ci sarebbero il Palmeiras e il Gremio, sua ex squadra, pronte a dargli fiducia.

Arthur Melo potrebbe trasferirsi al Palmeiras e al Gremio a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del Mundo Deportivo, giornale sportivo spagnolo, il Liverpool difficilmente riscatterà il cartellino di Arthur Melo.

Il brasiliano è stato condizionato da un infortunio nella prima parte di stagione e in questo momento di sta allenando con la seconda squadra inglese. Il Liverpool può riscattarlo pagandolo circa 43 milioni di euro, ma molto difficilmente lo farà considerando l'apporto che ha dato in questa stagione.

Dovrebbe quindi far ritorno a giugno a Torino, ma non per rimanerci. Sul giocatore ci sarebbero infatti due società brasiliane, Palmeiras e Gremio, che gli potrebbero dare fiducia. Pare difficile che esse vadano a investire sul cartellino, mentre è più probabile che il giocatore ritorni in Brasile in prestito.

Fra l'altro, prima di diventare un punto di riferimento del centrocampo del Barcellona, Arthur Melo era cresciuto proprio nel Gremio.

Ritornare nella sua ex squadra potrebbe quindi aiutarlo a ritrovare la forma ideale.

L'arrivo di Arthur Melo alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020 da gran parte degli addetti ai lavori fu definito come un rinforzo importante per il centrocampo bianconero, anche in considerazione del fatto che arrivò sulla base di uno scambio di mercato che portò Miralem Pjanic al Barcellona.

Il brasiliano però sin dal suo arrivo a Torino non ha inciso secondo le aspettative, condizionato anche da diversi infortuni. Prima con Pirlo, poi con Allegri, non è riuscito a diventare un riferimento del centrocampo bianconero a tal punto che la società bianconera lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al Liverpool nel recente calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus spera in un altro riscatto di cartellino: quello di Denis Zakaria da parte del Chelsea, in tal caso arriverebbero circa 30 milioni di euro per la società bianconera.

Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza di contratto a giugno, l'unico che non dovrebbe rimanere è Juan Cuadrado, mentre per gli altri (ovvero Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot) la società bianconera potrebbe cercare di trovare un'intesa per il prolungamento contrattuale.