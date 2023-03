La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è però da lavorare anche sul mercato a partire dai giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero in caso di mancata intesa sul prolungamento contrattuale. Si parla di Alex Sandro , Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. E proprio il francese continua ad essere uno dei giocatori più chiacchierati nei giornali sportivi, con una stagione che lo sta confermando come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Come scrive la stampa spagnola fra le società interessate al suo ingaggio ci sarebbe il Liverpool, che sta lavorando ad una vera e propria ricostruzione della rosa partita in questa stagione e che dovrebbe continuare anche nel Calciomercato estivo del 2023. Fra i giocatori che piacciono ci sarebbe proprio Adrien Rabiot, che in questa stagione ha migliorato la fase realizzativa contribuendo a diversi gol da parte della squadra bianconera.

Il giocatore Rabiot piacerebbe al Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il giocatore Rabiot potrebbe trasferirsi al Liverpool nel calciomercato estivo. Il francese piace alla società inglese, che potrebbe ingaggiarlo a parametro a giugno.

Una stagione importante quella disputata fino ad adesso dal francese, con sette gol segnati fra tutte le competizioni giocate e due assist forniti ai suoi compagni. Una cresciuta evidente nelle prestazioni del francese che ha attirato l'interesse del Liverpool, che sta lavorando ad una vera e propria ricostruzione della rosa partita già dal recente calciomercato estivo.

Proprio il centrocampo potrebbe essere il settore più rinforzato da parte della società inglese. Nel post match di Roma-Juventus il francese ha dichiarato che ci sarà un incontro con la società bianconera per valutare insieme una sua possibile conferma anche nella stagione 2023-2024. Il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro a stagione più bonus, si parla di una richiesta di ingaggio da 10 milioni di euro a stagione ma il giocatore potrebbe anche accontentarsi dello stesso ingaggio magari con l'inserimento di un bonus alla firma, che gli sarebbe garantito nel caso di trasferimento in un'altra società.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe non riscattare Leandro Paredes a giugno. L'argentino potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain ed essere sostituito da Nicolò Rovella, in prestito al Monza in questa stagione. Altro giocatore che rientrerà a Torino e che potrebbe rimanere nella rosa bianconera nella stagione 2023-2024 è Andrea Cambiaso, protagonista nel Bologna in questa stagione con prestazioni importanti.