Inter, Napoli e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri e i partenopei sarebbero alla ricerca di un difensore centrale. I milanesi potrebbero puntare su InigoMartinez del Bilbao a parametro zero mentre Luciano Spalletti potrebbe chiedere Stefan De Vrij alla dirigenza azzurra. I rossoneri invece, potrebbero puntare su Marco Verratti per puntellare il centrocampo. Il ragazzo che milita nel Paris Saint Germain potrebbe essere scambiato con Sandro Tonali.

Inter sul difensore dei baschi

La società presieduta dagli Zhang potrebbe puntare su Martinez dell’Atletico Bilbao. Il difensore potrebbe essere ingaggiato a parametro in vista dei possibili addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij che non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza a giugno. I nerazzurri punterebbero io centrale dei baschi che potrebbe essere ingaggiato a zero e che sarebbe seguito anche dal Barcellona. Nel mirino ci sarebbe anche Chris Smalling della Roma, che non ha rinnovato il suo accordo.

Il Napoli pronto a soffiare De Vrij

Il club allenato da Luciano Spalletti potrebbe decidere di puntare su Stefan De Vrij se dovesse partire Juan Jesus. L’olandese sarebbe una richiesta del tecnico di Certaldo, che lo conosce molto bene dopo averlo allenato durante l’esperienza proprio alla Pinetina.

L’affare potrebbe sbloccarsi a fine stagione anche perché l’ex Lazio non ha rinnovato il contratto con l’Inter. I nerazzurri gli avrebbero offerto un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione per farlo rimanere a Milano. Spalletti potrebbe puntare su un progetto vincente per convincerlo a cambiare aria.

Possibile asse di mercato tra Paris Saint Germain e Milan

La formazione allenata da Stefano Pioli potrebbe abbracciare Marco Verratti in futuro. Il centrocampista del Paris Saint Germain sarebbe un serio obiettivo per apportare qualità ed esperienza al reparto. L’ex Pescara non sarebbe incedibile per i francesi che ne valuterebbero il cartellino circa 40 milioni di euro.

I transalpini potrebbero chiedere uno scambio alla pari con Sandro Tonali che il Milan valuterebbe circa 50 milioni di euro. I rossoneri non vorrebbero privarsi dell’ex Brescia che si è ormai conquistato le chiavi della regia della squadra di Pioli. Verratti potrebbe essere un colpo dall’alto valore mediatico anche se il suo elevato stipendio sarebbe fuori portata per i budget della società del club lombardo. I dirigenti del Milan sarebbero nuovamente sulle tracce di Renato Sanches che ha avuto poca fortuna proprio come la maglia del Paris Saint Germain in questa stagione calcistica.