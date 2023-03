Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Stefan De Vrij. Il centrale olandese anche in questa stagione ha avuto un rendimento altalenante, tanto da perdere il posto a discapito di Francesco Acerbi. Le parti stanno parlando per l'eventuale rinnovo di contratto, essendo in scadenza a giugno, ma al momento la situazione è sempre in bilico. Tra l'altro, in questi ultimi giorni c'è da segnalare l'inserimento della Juventus, che cerca un centrale di difesa che sia abituato a giocare in una difesa a tre e che sia affidabile, visto che Leonardo Bonucci quest'anno spesso è stato costretto ai box da diversi problemi fisici.

Il Milan, invece, a giugno potrebbe intervenire alla ricerca di un esterno d'attacco, soprattutto se si deciderà di tornare al 4-2-3-1 o al 4-3-3. Uno dei nomi che sarebbe stato sondato dalla società rossonera è quello di Hirving Lozano, che potrebbe lasciare il Napoli essendo in scadenza di contratto a giugno.

La Juventus vuole soffiare De Vrij all'Inter

Il futuro di Stefan De Vrij potrebbe essere lontano dall'Inter al termine di questa stagione. Arrivato nell'estate 2018 dalla Lazio a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto, il centrale olandese ha vissuto anni importanti all'ombra del Duomo, ma negli ultimi due anni ha avuto un leggero calo che l'ha portato a perdere il posto da titolare in questa stagione a discapito di Francesco Acerbi.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno, le trattative per il rinnovo tra le parti vanno avanti ma l'accordo non è stato ancora trovato e proprio per questo motivo non si può escludere un addio. Tra l'altro, c'è da segnalare l'inserimento anche della Juventus, che cerca un rinforzo importante in difesa e proprio grazie al fatto che De Vrij è in scadenza potrebbe anche garantirgli un contratto importante.

L'Inter avrebbe proposto 3,5 milioni più bonus per i prossimi due anni, ma i bianconeri potrebbero anche arrivare a 4,5 milioni per i prossimi tre anni per riuscire a portare il calciatore a Torino. E l'olandese si andrebbe a sposare alla perfezione con la difesa a tre di Massimiliano Allegri.

La proposta del Milan al Napoli

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Hirving Lozano per rinforzare il reparto avanzato nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il messicano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Napoli, che per questo motivo sarebbe pronto a cederlo. La valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero offrire il cartellino di Ante Rebic e un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro per provare ad abbassare l'esborso economico. Bisognerà vedere se il croato sarà una contropartita gradita ai partenopei.