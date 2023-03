Secondo alcune indiscrezioni Inter, Juventus e Milan potrebbero decidere di cambiare i rispettivi allenatori nella prossima estate se non dovessero centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Le due squadre milanesi potrebbero pensare, se dovessero decidere di non affidare la guida tecnica a Simone Inzaghi e Stefano Pioli, rispettivamente a Thomas Tuchel e Luis Enrique. Il club torinese, invece, qualora decidesse di chiudere anzitempo il rapporto con Massimiliano Allegri, potrebbe pensare a Zinedine Zidane.

Tuchel tra i possibili nomi sul taccuino dell'Inter

La società nerazzurra, se dovesse decidere di non puntare più su Inzaghi, potrebbe pensare anche a Thomas Tuchel. Il tecnico, esonerato lo scorso settembre ma ancora sotto contratto con il Chelsea, si aggiungerebbe alla lista dei nomi degli allenatori accostati all'Inter nelle ultime settimane, composta anche da Antonio Conte, Josè Mourinho e Thiago Motta. Il tedesco piacerebbe soprattutto per l'ottima esperienza maturata in Champions League.

L'eventuale arrivo di Tuchel potrebbe però compromettere la permanenza di Romelu Lukaku, con il quale non avrebbe instaurato un buon rapporto durante la comune avventura al Chelsea, tanto da acconsentire alla sua cessione l'estate scorsa.

Juventus: ritorno di fiamma per Zinedine Zidane

La Juventus potrebbe pensare al ritorno di Zinedine Zidane se dovesse decidere di aprire un nuovo ciclo. Il tecnico francese richiederebbe uno stipendio piuttosto elevato, ma potrebbe essere stimolato dal ritorno in panchina in una piazza come quella bianconera, dove aveva fatto molto bene da calciatore.

Al momento si tratterebbe solo di una suggestione, poiché peraltro i dirigenti bianconeri sarebbero intenzionati ad abbassare il monte ingaggi e l'idea di esonerare Allegri con due anni di anticipo (dovendo peraltro pagargli lo stipendio) non sarebbe particolarmente coerente con tale politica.

Luis Enrique potrebbe interessare al Milan

Il Milan, nonostante il recente rinnovo di contratto con Stefano Pioli, qualora la squadra non dovesse centrare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione il club potrebbe anche valutare un cambio in panchina. In tal caso, secondo alcuni recenti rumor, potrebbe interessare il nome di Luis Enrique.

L'ex Barcellona potrebbe essere stimolato ad accettare un nuovo incarico in un club, dopo aver allenato la nazionale della Spagna per quattro anni.