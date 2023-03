L'Inter e la Juventus pensano già le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Sia i bianconeri che i nerazzurri vogliono ritornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Le due squadre potrebbero rivoluzionare i loro rispettivi reparti offensivi e trovarsi a lottare sul fronte mercato per gli stessi obiettivi di mercato.

In casa Inter resta in bilico la posizione di Romelu Lukaku che potrebbe non esser riscattato dal Chelsea in estate. Il belga si giocherà la riconferma in questa seconda parte di stagione. Invece la Juventus potrebbe prendere in considerazione delle eventuali offerte importanti per Dusan Vlahovic, seguito da diversi club europei come Manchester United, Chelsea e Real Madrid.

Firmino può liberarsi a parametro zero

Per questo, i due club stanno osservando diversi profili per puntellare il reparto offensivo e tra questi ci sarebbe Roberto Firmino, attaccante brasiliano che lascerà il Liverpool al termine della stagione. Gli arrivi di Nunez e Gakpo hanno tolto spazio al brasiliano, che è pronto a liberarsi a parametro zero a giugno: sarebbe quindi una grande opportunità a parametro zero per molti. Sia Inter che Juventus potrebbero virare fortemente sull'attaccante verdeoro in caso di cessioni nel reparto.

Oltre a Firmino, le due società italiane potrebbero scontrarsi su un altro calciatore che potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, ovvero Chris Smalling. Infatti, anche il centrale inglese è in scadenza di contratto ed in caso di mancato rinnovo con la Roma potrebbe entrare nel mirino dei bianconeri e dei nerazzurri.

oma su Cuadrado, Dumfries può lasciare l'Inter in estate

Oltre a dei possibili innesti nel reparto offensivo, Juventus e Inter si preparano a rivoluzionare anche le corsie esterne. In particolare, sono due i calciatori che potrebbero lasciare i due club italiano ovvero Juan Cuadrado e Denzel Dumfries.

Per quanto riguarda la situazione del colombiano, il rinnovo con la Vecchia Signora sembrerebbe molto distante e il classe '88 dovrebbe liberarsi a parametro zero a giugno.

Sulle sue tracce ci sarebbe la Roma di Josè Mourinho che dopo Dybala e Belotti potrebbe mettere a segno un altro grande colpo di un calciatore a scadenza di contratto.

In casa Inter, tiene banco il futuro di Denzel Dumfries. In estate il Chelsea e il Manchester United potrebbero tentare l'assalto per il terzino olandese che per una cifra attorno ai 50 milioni di euro potrebbe lasciare Milano. L'Inter valuta i sostituti come Singo del Torino e Lazzari della Lazio.