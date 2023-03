La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Attualmente la squadra bianconera non ha la certezza di partecipare alle competizioni europee in quanto potrebbero esserci altre penalizzazioni oltre al fatto che attualmente la distanza dal sesto posto è di 6 punti e dal quarto posto è di 12 dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli. Di certo bisognerà lavorare sul mercato in previsione di un Calciomercato estivo che potrebbe essere molto difficile per la società bianconera.

Si valuta soprattutto il futuro professionale di Angel Di Maria, che non ha nascosto di recente di stare bene a Torino.

Anche la famiglia dell'argentino si trova bene, un incentivo importante per poter valutare il prolungamento di contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport il giocatore potrebbe rimanere alla Juventus anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League anche se non mancherebbe l'interesse concreto di altre società, una su tutte l'Inter Miami di David Beckham.

Il giocatore Di Maria piacerebbe all'Inter Miami

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport l'Inter Miami vorrebbe ingaggiare Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto con la società bianconera e gli americani potrebbero offrirgli un contratto importante. Da parte del giocatore però ci sarebbe la volontà di rimanere nel calcio europeo anche perché spera nella convocazione alla Coppa America del 2024.

Giocare in un campionato competitivo aiuterebbe il giocatore ad essere considerato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni. Fra le possibilità più concrete ci sarebbe proprio la permanenza alla Juventus, considerando che il giocatore non ha nascosto di trovarsi molto bene insieme alla famiglia a Torino.

Di certo potrebbe pesare la qualificazione alle competizioni europee, in particolar modo alla Champions League. Sempre per il giornale sportivo però il giocatore potrebbe valutare la permanenza anche se la Juve non dovesse giocare la competizione europea ma sarebbe anche finito nel mirino dell'Inter. La società bianconera dovrà però valutare anche un alleggerimento del bilancio societario e Di Maria è uno dei giocatori che più guadagna con circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juve

Una seconda parte di stagione importante quella di Angel Di Maria nella Juventus che potrebbe portare la società bianconera ad offrirgli un prolungamento di contratto. Lo stesso potrebbe riguardare Alex Sandro, diversa invece la situazione di Cuadrado, che invece potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera. Da valutare invece il futuro professionale di Adrien Rabiot, per Leandro Paredes invece sembra difficile il riscatto del cartellino da parte della società bianconera.