La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Come dichiarato prima del match Inter-Juventus dal direttore tecnico Francesco Calvo, le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno potrebbero essere valutate dopo il 19 aprile, ovvero la data in cui il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sul ricorso presentato dalla Juventus per la penalizzazione di 15 punti dovuta al caso plusvalenze. Calvo ha parlato anche di Di Maria e Rabiot, proprio il francese secondo le ultime notizie di mercato sarebbe pronto a valutare la permanenza alla Juventus prolungando la sua intesa contrattuale.

Come scrive calciomercato.it a dare ulteriore possibilità di conferma del francese a Torino potrebbe essere anche l'arrivo di un nuovo direttore sportivo come Jorge Campos, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a giugno.

L'ingaggio di Campos da parte della Juventus potrebbe agevolare la permanenza di Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it l'eventuale arrivo di Jorge Campos come direttore sportivo potrebbe agevolare la permanenza di Adrien Rabiot. L'attuale dirigente del Paris Saint Germain non avrebbe un buon rapporto con la proprietà francese e a giugno potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Potrebbe approdare alla Juventus, dove ritroverebbe il suo amico Massimiliano Allegri.

La scorsa estate i due sono stati immortalati a Montecarlo, una scena che evidentemente ha alimentato indiscrezioni di mercato in merito al possibile trasferimento di Allegri al Paris Saint Germain, che non si è concretizzato. Potrebbe essere invece Campos a raggiungere il tecnico a Torino. Sulla conferma di Rabiot invece si potrebbe trovare un'intesa su un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione con bonus di 2 milioni di euro fino ad arrivare a 10 milioni di euro netti a stagione.

Si parla anche di possibile bonus alla firma per il centrocampista francese, un investimento che la Juventus potrebbe fare se consideriamo che per acquistare un sostituto potrebbe volercene molti di più di milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche nel settore difensivo.

C'è l'esigenza non solo di acquistare un centrale ma anche due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la fascia destra. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, lo spagnolo arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la società portoghese, il brasiliano ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro ma si accontenterebbe di un ingaggio minore. Per quanto riguarda invece la fascia destra piace Emil Holm dello Spezia, anche il giocatore svedese ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.